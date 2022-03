Chefi fără limite, 8 martie 2022. Valentina Cornescu, „pusă la zid” de colegii de echipă. Au apărut discuții aprinse pe barcă

Echipa verde și echipa albastră au pierdut imunitatea de grup și mâine intră lupta decisivă, în timp ce echipa mov, a lui chef Cătălin Scărlătescu, va profita din plin de relaxare și de peisajele superbe ale insulei Lemnos, din Grecia.

Echipa verde este la pământ după înfrângerea în fața echipei mov. Ce și-au reproșat concurenții și ce a avut de spus Valentina Cornescu

Farfuriile sparte au un ecou răsunător pentru echipa verde. Concurenții au fost nemulțumiți de felul în care s-au coordonat și au început o discuție destul de aprinsă când au ajuns pe barcă.

“Nu mai fi găină fără cap, încearcă să înveți din greșeli”, îi spune Andrei Stoian (Mexicanul) Valentinei Cornescu. Echipa verde este de părere că din cauza ei nu a reușit să se salveze.

“Ea încearcă tot timpul să ne demonstreze lucruri dincolo de limitele ei. Faptul că de fiecare dată când încercăm să obținem imunitatea avem această barieră, începe să fie deranjant. Atunci, ori încercăm și ne dăm silința, ori la individuale fiecare vede ce face!”, spune Laura Eremia.

“Acum că ai fost pusă în poziția asta, nu vreau să sune urât, dar îți dai seama de nivelul la care ești tu acum. Deci ar trebui să ne asculți pe set când începem mai mult”, mai adaugă Andrei Stoian (Mexicanul).

Citește și: Chefi fără limite, 7 martie 2022. Cine a câștigat imunitatea individuală și ce concurent a fost salvat

“Mexicanul a luat taurul de coarne, dar nu știu sincer dacă era momentul să facă asta pentru că mâine avem o probă chiar mai importantă decât cea de astăzi și asta s-ar putea să ne lovească și mai tare echipa”, spune Daniel Jumuga (Nobo).

“Pe mine personal mă enervează când cineva intră în panică și vrea să facă o mie de lucruri deodată și nu termină niciun lucru”, îi mai spune Andrei Stoian (Mexicanul) Valentinei.

Acesta însă a reacționat la testimoniale: “Dacă am fi câștigat nu cred că ar fi zis cineva că am câștigat pentru că Valentina a fost un lider bun. Probabil am fi câștigat pentru că Laura ar fi făcut o dulceață incredibilă, că Francisc a avut un gust bun. Nu este niciodată Valentina, din păcate!”, spune Valentina Cornescu.

Citește și: Chefi fără limite, 7 martie 2022. Daniel Tudor (Ken) s-a dezlănțuit și a făcut show senzual pentru grecoaice

16 concurenți sunt gata să demonstreze că au curajul, cunoștințele și ambiția necesare pentru a câștiga titlul de Chefi fără limite. Chef Cătălin Scărlătescu a pierdut doi concurenți, pe Raul Bodoșcă în ediția din 2 martie 2022 și pe Lucian Pupăzan în ediția din 23 februarie 2022.

Care este regulamentul pentru Chefi fără limite, un show original de cooking, travel și aventură produs de Antena 1

Chefi fără limite va aduce în fața telespectatorilor un show de cooking cu ingrediente de top: 3 chefi celebri – chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, locuri spectaculoase, rețete tradiționale, misiuni atent puse la punct, competiție și suspans.

Chefii trebuie să își împartă echipa în alte trei echipe de câte 2 oameni, pentru a participa la 3 misiuni simultane. Fiecare dintre aceste misiuni este legată de bucătărie și de ingredientele specifice acestei zone, iar odată castigate, ele aduc avantaje importante în lupta pentru imunitate. La una dintre aceste misiuni va participa și câte un chef, în încercarea de a-și duce echipa spre victorie. Emisiunea Chefi fără limite este disponibila integral pe AntenaPlay.

Citește și: Cum poți comanda preparatele prezentate la Chefi fără limite de la Antena 1, primul show TV care îmbină gătitul cu călătoriile

Prima ediție a fiecărei etape pune în joc imunitatea individuală. Chef-ul echipei care câștigă proba de gătit are dreptul să numească un concurent care scapă de o posibilă eliminare în etapa respectivă. Tema de gătit este stabilită de fiecare dată în această primă probă a etapei de chef-ul local, un invitat special al fiecărei zone în care vor ajunge.

O farfurie specifică locului, cu ingrediente caracteristice zonei respective, gătită de chef-ul local va trebui reprodusă sau reinterpretată de fiecare echipă în proba pentru imunitatea individuală. Pe tot parcursul sezonului, acest dish va putea fi gustat în premieră și de către telespectatori, pentru că va fi disponibil într-o secțiune special creată pe Tazz. Tot acolo, chef Sorin Bontea vine cu o propunere săptămânală de preparate care conțin ingrediente locale.

Citește și: Cine e Marius Tudosiei, co-prezentator al emisiunii Chefi fără limite de la Antena 1

Metoda de jurizare este și ea surprinzătoare și cu siguranță va aduce multe emoții nu doar concurenților, ci și celor aflați în fața micilor ecrane. Cum se vor descurca chefii, cât sunt de motivați concurenții și cine pornește cu dreptul în noua aventura culinară, telespectatorii vor afla în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1.

Citește și: Chefi fără limite, 7 martie 2022. Vlad Tănasie (Sushi) mărturisește că se simte demotivat. Ce s-a întâmplat