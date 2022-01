Florin Dumitrescu a dezvăluit ce reguli sunt la Chefi fără limite. Prin ce etape trec concurenții și ce probe îi așteaptă

Jurnal de Chefi fără limite, episodul 12. Chefii vorbesc despre întreaga echipă care se ocupă de emisiune: "E mai mult decât TV"

În episodul doisprezece ”Jurnal de Chefi fără limite”, chef Florin Dumitrescu vorbește de întreaga echipă care se ocupă de emisiune ”Ceea ce facem noi aici, îmi imaginez că se duce într-o extremă de cinematografie ca în Lord of the Rings sau Game of Thrones. Suntem vreo 200 de oameni” a explicat cheful.

Miercuri, 24.11.2021, 12:17