Cum dai GUST bucăților de pește! Acesta este secretul știut doar de cei mai buni bucătari!

Dacă te-ai săturat de rețetele obișnuite și vrei să încerci ceva cu adevărat gustos, atunci află care este secretul ce te poate ajuta să dai un gust aparte bucăților de pește!

Bucățile de pește (cod, șalău, merluciu, doradă etc) pot căpăta un gust aparte dacă folosești un ingredient secret, ce poate transforma rețeta ta într-una cu adevărat specială.

În general, peștele cu gust mai puțin pronunțat (precum codul, șalăul, merluciul, dorada etc) merge de minune servit cu cartofi fierți și un sos de maioneză, cu mujdei de usturoi sau servit cu ganritură de orez sau legume.

Totuși, cel mai simplu și rapid mod de-a pregăti bucăți de pește într-un mod savuros este să pregătești totul în cuptor.

Dacă vorbim de pește sub formă de trunchi, acesta se taie bucăți, se scoate coloana și fileurile obținute se pun într-o tavă de cuptor, pe care am pus foaie de copt și câteva linguri de ulei. apoi, pe una dintre părți presărim un mix de ierburi aromatice (pătrunjel uscat, oregano, busuioc etc), dar un ingredient ce dă cu adevărat savoare este tarhonul la plic.

Presară-l peste pește, adaugă sare, piper, usturoi pisat sau pudră (opțional), un pic de ulei și un strop de lămâie și adaugă totul la cuptor. Când totul e gata, servește cu garnitura dorită. Vei observa că tarhonul (ca și restul de ierburi aromatice pe care le poți folosi) conferă peștelui un gust aparte!

Poftă bună!

