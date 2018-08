Cum faci cea mai delicioasă pizza de casă cu blat pufos și topping generos!

Perfectă pentru atunci când toată familia este acasă, această Pizza de casă cu blat pufos și topping generos!

Mult mai gustoasă și sănătoasă va fi cu Ketchup preparat în casă fără conservanți!

Dacă aveți roșii proaspete la îndemână, cât timp se coace pizza, puteți prepara acest delicios Sos de roșii picant și aromat.

Ingrediente pentru pizza de casă cu blat pufos și topping generos

Aluat pentru 2 pizza in tavă de 30/40 cm:

1 ou

2 linguri smântână

30 ml ulei

250 ml lapte

1 plic drojdie uscată

1 linguriță zahăr

1/4 linguriță sare

aproximativ 500-550 g făină

Pentru topping:

200 g salam afumat

200 g șunculiță țărănească

250 g șuncă presată

450 g ciuperci din conservă

6-7 buc. gogosari murați

6-7 buc măsline negre

3 ouă

350 g cașcaval

ketchup

Mod de preparare pizza de casă cu blat pufos și topping generos

Pentru prepararea aluatului, mai întâi amestecam oul cu un praf de sare, smantana si uleiul.

Făina o cernem intr-un vas, facem o adâncitură la mijoc unde punem drojdia, zahărul și puțin lapte cald.

Amestecăm bine aceste ingrediente și acoperim vasul, lăsând drojdia să se dezvolte.

Apoi, adăugam restul de lapte cald, amestecandu-l cu maiaua și făina de pe margini, apoi adăugăm celelalte ingrediente amestecate anterior și frământăm un aluat ferm, pe care il lasam la dospit, la loc cald, pana isi dubleaza volumul (30-40 de minute)

Pentru topping, feliem subțire toate ingredientele.

Împărțim aluatul in două părti, pe care le întindem în tavile unse și tapetate cu făină.

Înțepăm aluatul din loc in loc, îl ungem cu ketchup și întindem ingredientele feliate peste el.

Cașcavalul trebuie așezat o parte la bază și o parte la suprafață, pentru a se gratina frumos

Amestecăm cele 3 ouă cu un praf de sare și le împrăștiem deasupra cașcavalului.

Dăm tăvile cu pizza la cuptorul preîncălzit pentru 25-30 de minute, la 175-180 de grade C.



Servim pizza de casă cu blat pufos și topping generos cu ketchup, caldă sau rece, după preferințe.

