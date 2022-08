A primit cadou de nuntă din partea soției înscrierea în sezonul 10 Chefi la cuțite. Povestea românului venit din Germania

Unul dintre ei i-a impresionat pe jurații Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu atunci când a dezvăluit aventura care l-a adus în platoul Chefi la cuțite.

Un concurent a riscat totul și a venit din Germania pentru a participa la Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1

Născut în Târgoviște, Gabriel Drăgușanu a locuit în Italia, mutându-se apoi cu familia în Germania, unde s-a angajat ca bucătar. ”În Italia am lucrat în pizzerii, iar în Germania m-am angajat la un restaurant, unde am prins repede meseria – în doar doi ani, am devenit Chef”, a povestit Gabriel, care a ales să participe la show-ul culinar cu o rețetă internațională: ”o combinație între România, Italia, Germania și Grecia”, după cum a descris-o chiar el.

”Mi-aș dori din tot sufletul să câștig. A fost un sacrificiu mare pentru mine să vin aici. Când am fost la preselecții, i-am cerut voie șefului meu să plec pentru că am niște treburi de rezolvat în România. Acum el știe că am febră și stau acasă. Știu că voi fi concediat de la muncă. O să-mi pierd slujba, dar o asemenea experiență trăiești o dată-n viață! Iar la câte pățanii am avut, cred că merit și eu așa ceva! Urmăresc emisiunea din primul sezon și să știu că voi fi și eu în sezonul 10 este ceva ireal pentru mine! Va fi cumplită dezamăgirea dacă nu trec mai departe!”, a mărturisit Gabriel. Unul dintre amănuntele cele mai emoționante ale poveștii a fost dezvăluit chiar la momentul verdictului juraților.

”Nici nu pot să mă uit”, a spus Gabriel, cu ochii în lacrimi, înainte ca Chefii să ridice cloșurile sub care se puteau afla sau nu cuțitele acordate de ei. ”Înscrierea la Chefi la cuțite a fost cadoul de nuntă al soției mele. Acum trei luni am avut nunta și acesta a fost cadoul meu!”.

Care a fost decizia celor trei Chefi telespectatorii vor afla în sezonul 10 Chefi la cuțite, care vine la Antena 1 cu o premieră maraton, în 4 ediții consecutive: duminică, 4 septembrie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 5, 6 și 7 septembrie, de la ora 20:30.

Sezonul 10 de Chefi la cuțite vine cu mari surprize

Astfel, telespectatorii îi vor putea vedea pe Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu implicându-se în cele mai variate activități distractive – de la popice la jocul de darts, trasul cu arcul la țintă, Jenga - jocul turnului instabil, ghicitori sau sculptatul unui portret în pepene.

Fiecare întrecere va fi premiată, în funcție de gradul de dificultate, cu unul, două sau trei jetoane cu chipurile Chefilor. La finalul audițiilor pe nevăzute, Chef-ul care va aduna cele mai multe jetoane va câștiga un mega-avantaj care îl va ajuta în etapa battle-urilor. Pentru ce premiu se luptă în culise Chefii vor afla pe parcursul audițiilor.

