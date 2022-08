Surpriză de proporții pentru cei trei Chefi: Gordon Ramsay vine să-i jurizeze la Chefi la cuțite

Asemănarea fizică izbitoare cu celebrul Chef Gordon Ramsay, dar și talentul de a-i imita gesturile și discursul i-au schimbat viața cu totul lui Jordan.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu vor fi jurați de Gordon Ramsay la Chefi la cuțite sezonul 10

De când a descoperit că poate fi lesne confundat cu unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați Chefi din lume, britanicul a devenit, la rândul său, o vedetă pe meleagurile natale, acolo unde participă la cele mai variate evenimente în calitate de sosie a lui Gordon Ramsay. Apariția lui cu totul neașteptată în platourile show-ului culinar i-a făcut și pe cei trei jurați, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, să creadă că îl au în fața lor pe adevăratul Ramsay, venit să le critice dur farfuriile pregătite în lupta pentru amuletă.

Ce reacții vor avea cei trei Chefi la momentul inedit al lui Martin Jordan telespectatorii vor afla în sezonul 10 Chefi la cuțite. Vizita lui Martin Jordan a fost unul dintre cadourile oferite juraților, care în acest sezon aniversează 10 ani de prietenie și rivalitate pe micul ecran. Prezența britanicului îi va lua cu totul prin surprindere și pe unii dintre concurenți – după ce Jordan se va așeza alături de Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrecu în calitate de al patrulea jurat.

Toate surprizele pregătite pentru acest sezon special Chefi la cuțite vor fi descoperite rând pe rând de telespectatori la Antena 1, începând cu premiera maraton în 4 ediții consecutive: duminică, 4 septembrie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 5, 6 și 7 septembrie, de la ora 20:30. Ulterior, show-ul culinar va fi difuzat de trei ori pe săptămână la Antena 1, în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30 și exclusiv online în AntenaPLAY.

Poate și eu am profitat de anumite slăbiciuni ale lor. Pe lângă competiția foarte încinsă, sezonul 10 este unul special din toate punctele de vedere. În primul rând, avem un alt platou. Decorul este diferit, alte culori, alte bucătării, altă mobilă, alt spațiu de relaxare, mult mai mare. Cred că cine a pregătit acest spațiu de relaxare a știut că, la un moment dat, noi nu ne vom mai vorbi și vom sta în colțuri separate”, a dezvăluit Chef Florin Dumitrescu.

Cei trei Chefi au descoperit decorul nou al emisiunii ca pe un cadou aniversar, pentru a marca deceniul de prietenie și rivalitatate care îi leagă. Rememorând acești ani, Florin Dumitrescu a vorbit despre episoadele care l-au emoționat cel mai mult: ”Pentru mine, cele mai impresionante momente la Chefi la cuțite au fost atunci când au venit soția și fiicele mele de ziua mea. Au fost de două ori cu această ocazie la filmări.

A doua oară, când fetele mai crescuseră, au venit și cu un tort și mi-au cântat <La mulți ani!>. Deci cele mai emoționante momente tot cu familia le-am avut. Fiicele mele au crescut în același timp cu Chefi la cuțite. Am învățat în paralel să fiu tătic și Chef la Chefi la cuțite. Iar acum, ele au învățat deja că, dacă stăm să ne uităm până la finalul emisiunii, am câștigat un battle, iar dacă le trimit la culcare mai devreme, înseamnă că am pierdut acel battle.” Cu toată susținerea de care se bucură acasă, Chef Dumitrescu este pregătit pentru cea mai aprigă confruntare: ”Țin scorul cu mare atenție: până acum, Sorin are supremația la sezoane, Cătălin e pe-aproape, însă la battle-uri și la farfurii, conduc detașat. Și îmi doresc foarte tare să câștig sezonul 10, pentru că e și o chestie de numerologie la mijloc: am câștigat sezoanele 2 și 5. Multiplicarea lui 5 cu 2 este 10, deci cumva este sezonul meu. Câștig sezonul ăsta. N-am cum să nu câștig sezonul ăsta!”.

