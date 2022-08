Exclusiv. Cătălin Scărlătescu, detalii neștiute despre cum i-a cunoscut pe Dumitrescu și Bontea. Cum arăta acum 10 ani

Cătălin Scărlătescu, îndrăgitul jurat al emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena 1. Acesta a dezvăluit cum i-a cunoscut pe colegii săi de platou, dar și ce a făcut la prima întâlnire cu Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, ce relație există între ei de fapt și multe alte detalii pe care fanii nu le știau.

Ce a dezvăluit Cătălin Scărlătescu despre Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, înainte de Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1

Se fac zece ani de când Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu au devenit colegi de platou și, de atunci, cei trei au trecut prin numeroase aventuri și peripeții împreună.

„Cine își mai aduce? Sunt 10 ani de atunci. Ce pot să îmi aduc aminte este că atunci când am dat mâna cu ei le-am spus: Scărlătescu Cătălin, cel mai bun bucătar român în viață. Și de atunci așa a rămas Așa că așa a fost de la început. Cu Florin lucrasem o dată, o singură dată, și nu îmi aduceam aminte de el. Și de Bontea, numai de bine! Era cumva omologul meu dintr-un alt hotel, noi veneam amândoi din două hoteluri foarte mari, unul a rămas, unul a dispărut puțin. Și amândoi făceam cam aceeași muncă, eram amândoi foarte bine înfipți în jobul ăsta de bucătar de hotel. Dumitrescu venea din altă lume, o lume mai boemă, o lume mai boemă, într-o lume în care creativitatea putea să intervină în orice moment. La noi, mai greu. Cam așa a fost întâlnirea noastră. Reacția lor a fost una puțin zâmbăreață, doar că la prima emisiune live un coleg de trust l-a întrebat pe Dumitrescu: Și cum te descurci tu dacă vine un concurent din ăsta mai agresiv, mai dur? La care Dumitrescu ce spune: Păi nu îl am eu pe Scărlătescu lângă mine, cel mai bun bucătar în viață? Deci, gata! Cam așa a fost întâlnirea noastră. Foarte ciudat, sunt mulți ani de atunci. De atunci ne leagă o prietenie interesantă. Ceea ce pot să vă spun este că nu am reușit încă toți trei să iesim la o bere. Încă! Deci prietenia asta se bazează pe altceva, nu pe bere. Se bazează pe foarte multă muncă, pe stres, pe certuri, pe umor. Între noi există tot timpul o competiție incredibil de nelămurită. Nu ne-am lămurit niciodată care are dreptate, de fiecare dată. Suntem trei bucătari diferiți, trei firi vulcanice dar foarte pozitive. Foarte profesioniști. Colegii mei sunt foarte spectaculoși, sunt o adevărată lecție de viață, în toți acești zece ani am avut numai de învățat de la ei”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu, cu puțin timp înainte de premiera Chefi la cuțite sezonul 10.

Mai mult decât atât, îndrăgitul bucătar de la Antena 1 a spus în acest interviu ce poate fi integral urmărit pe AntenaPlay și cum au arătat începuturile sale în televiziune, unde a mai filmat și cum a ajuns să iubească ideea de emisiuni TV, deși el venea din lumea bucătarilor de hotel. Dezvăluirile sale sunt cu adevărat savuroase, mai ales că au venit însoțite și de imagini din arhiva personală în care fanii au putut vedea cum arăta acesta la vremea respectivă.

„Înainte de primul meu mare proiect, acolo unde i-am întâlnit pe Sorin Bontea și pe Florin Dumitrescu, mi s-a mai întâmplat ceva. Am mai făcut câteva rețete la o televiziune de nișă. Uitasem să și gătesc, dacă mă vedeți...Nu mă regăseam în niciun fel. Dar cu timpul m-am obișnuit și cu camera. E puțin mai greu. Cineva din televiziune mi-a spus că dacă o să iubesc camera, atunci și camera mă va iubi pe mine. Și atunci am realizat că trebuie să fiu eu. Nu pot să fiu un actor, să joc rolul lui Florin Piersic în bucătărie”, a mai mărturisit Cătălin Scărlătescu, extrem de sincer, despre începuturile sale în lumea televiziunii.

Chefi la cuțite revine la Antena 1. Sezonul 10 va veni cu surprize

Poate și eu am profitat de anumite slăbiciuni ale lor. Pe lângă competiția foarte încinsă, sezonul 10 este unul special din toate punctele de vedere. În primul rând, avem un alt platou. Decorul este diferit, alte culori, alte bucătării, altă mobilă, alt spațiu de relaxare, mult mai mare. Cred că cine a pregătit acest spațiu de relaxare a știut că, la un moment dat, noi nu ne vom mai vorbi și vom sta în colțuri separate”, a dezvăluit Chef Florin Dumitrescu.

Cei trei Chefi au descoperit decorul nou al emisiunii ca pe un cadou aniversar, pentru a marca deceniul de prietenie și rivalitatate care îi leagă. Rememorând acești ani, Florin Dumitrescu a vorbit despre episoadele care l-au emoționat cel mai mult: ”Pentru mine, cele mai impresionante momente la Chefi la cuțite au fost atunci când au venit soția și fiicele mele de ziua mea. Au fost de două ori cu această ocazie la filmări.

A doua oară, când fetele mai crescuseră, au venit și cu un tort și mi-au cântat <La mulți ani!>. Deci cele mai emoționante momente tot cu familia le-am avut. Fiicele mele au crescut în același timp cu Chefi la cuțite. Am învățat în paralel să fiu tătic și Chef la Chefi la cuțite. Iar acum, ele au învățat deja că, dacă stăm să ne uităm până la finalul emisiunii, am câștigat un battle, iar dacă le trimit la culcare mai devreme, înseamnă că am pierdut acel battle.” Cu toată susținerea de care se bucură acasă, Chef Dumitrescu este pregătit pentru cea mai aprigă confruntare: ”Țin scorul cu mare atenție: până acum, Sorin are supremația la sezoane, Cătălin e pe-aproape, însă la battle-uri și la farfurii, conduc detașat. Și îmi doresc foarte tare să câștig sezonul 10, pentru că e și o chestie de numerologie la mijloc: am câștigat sezoanele 2 și 5. Multiplicarea lui 5 cu 2 este 10, deci cumva este sezonul meu. Câștig sezonul ăsta. N-am cum să nu câștig sezonul ăsta!”.

