Aseară, pe Antena 1, Chefi la cuțite, lider de piață la orașe. Chef Sorin Bontea și-a ales ”cuțitul de aur” din sezonul 7

Ultimul concurent al ediției de luni seară a întrecut așteptările celor trei jurați Chefi la cuțite, în cea de-a treia jurizare pe nevăzute. Pentru prima dată în acest sezon, chefii Bontea și Dumitrescu au pus concomitent cuțitul de aur pe masă fără nicio ezitare, însă cel mai talentat bucătar întâlnit de jurați până în acest moment a făcut o alegere sigură și rapidă: ”Am simțit de la început că chef Sorin este pe aceeași lungime de undă cu mine și avem aceeași viziune. Sunt mândru de acest cuțit de aur, și foarte măgulit de cel de-al doilea, pentru că a venit de chef Florin, care este pasionat de deserturi”, a afirmat concurentul, ce a obținut un pașaport de trecere către battle-uri, fiind astfel primul concurent din echipa lui chef Sorin.