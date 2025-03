Chefi la cuțite, lider de audiență ieri. Diseară, Diana Mureșan, fostă sportivă medaliată care a devenit Chef, intră în audiții

Victorie pentru Chef Orlando Zaharia la amuleta din ediția de aseară Chefi la cuțite, care s-a impus ca lider de audiență.

Juratul a câștigat un super-avantaj după jurizarea făcută de Chef Florin Ivan. Diseară, competiția Chefilor continuă cu o temă pe cât de simplă pe atât de complexă, iar arena audițiilor își deschide porțile pentru noi concurenți dornici să-și împlinescă visul de a-și afirma talentul în domeniul gastronomic.

Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Diseară, Diana Mureșan, fostă sportivă medaliată care a devenit Chef, intră în audiții cu un preparat surprinzător

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:30 – 23:51, ediția de aseară Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.5 puncte de rating și 18.9% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 4.2 puncte de rating și 14.5% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.4 puncte de rating și 15.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 4.3 puncte de rating și 12.4% cotă de piață. La nivel național, show-ul culinar a obținut 5.3 puncte de rating și 15% cotă de piață, în timp ocupantul locului secund a înregistrat 4.5 puncte de rating și 12.7% cotă de piață. În minutul de aur 20:53, peste 1,4 milioane de telespectatori au urmărit Chefi la cuțite.

După o luptă grea, cu discuții aprinse între cei patru jurați, care au avut de gătit pește și fructe de mare, decizia a fost luată de Chef Florin Ivan, invitatul la degustare: cele 5 puncte și o amuletă extrem de periculoasă au fost câștigate de Chef Orlando Zaharia. Diseară, de la 20:30, Irina Fodor va da startul unei noi întreceri în bucătăria maeștrilor, cu o temă derutantă prin aparenta ei simplitate: oul, vedeta farfuriei. Cum vor răspunde jurații acestei provocări pentru care degustarea va fi făcută de Karmen Minune, telespectatorii vor descoperi în ediția Chefi la cuțite de diseară.

Tot atunci, arena audițiilor aduce preparate inedite și concurenți cu povești neașteptate. Diana Mureșan a fost sportivă de performanță, activând în echipa națională de polo feminin cu care a câștigat mai multe medalii. După o accidentare care i-a pus capăt prematur carierei sportive, Diana și-a urmat cea de-a doua pasiune, devenind Chef. ”M-am accidentat din cauza unei suprasolicitări și nu am mai putut continua. Totul a început acum trei ani, când m-am mutat la București și stăteam foarte departe de cantina unde mergeam cu colegii sportivi să luăm masa. Și atunci, ca să nu cheltuim mulți bani pe transport, neavând posibilități financiare, dar și pentru a nu pierde timp, pentru că aveam pauze scurte între antrenamente, am început să gătesc și mi-am dat seama că îmi place să fac asta. Nu aveam bani și găteam din puțin. Dar am înțeles că bucătăria devine o pasiune atunci când și alte fete din echipa mea au început să vină unde stăteam ca să mâncăm împreună”, a povestit Diana, care între timp a și urmat un curs de gătit. Cu ce preparat s-a prezentat în fața juraților și care a fost verdictul telespectatorii vor afla în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY de la 20:30.



