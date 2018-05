Bucătari profesioniști, un concurent care vinde clătite la metrou și o bonă filipineză au trecut în etapa următoare „Chefi la cuțite”

Seara de marți a show-ului culinar ,,Chefi la cuțite” a readus în arena bucătăriei cei mai diverși concurenți, care au luptat pentru a obține votul de încredere al celor trei specialiști.

Pe lângă farfuriile interesante și surprinzătoare, prima etapă a jurizării pe nevăzute a conturat și multe povești incredibile ale unor personaje pe măsură, astfel încât o bonă filipineză, un bucătar care vinde clătite la metrou, sau un cântăreț de raggaeton și-au făcut apariția în cea de-a zecea ediție a emisiunii.

Emilian Ene a fost printre cei norocoși, iar clătitele sale cu mere, anason și scorțișoară au fost un pariu sigur pentru a-l trece mai departe. Curajosul concurent s-a prezentat în fața juraților cu un preparat care putea fi cu ușurință încadrat pe lista neagră a lui Cătălin Scărlătescu, care și-a declarat antipatia față de clătite și, mai mult, este și alergic la scorțișoară. Tocmai de aceea, Bontea și Dumitrescu au fost impresionați de alegerea concurentului, care odată intrat în platou a mărturisit că nu a văzut decât o secvență de un minut din show, cu o zi înainte să gătească.

Bucătarul care vinde clătite la metroul din piața Victoriei nu cunoștea regulamentul și nici numele chefilor, iar situația inedită i-a amuzat teribil pe cei trei. Cu toate acestea, Emilian a reușit să obțină două cuțite: ,,Eu ți-am dat un cuțit pentru că ai avut curaj să vii cu clătite cu scorțișoară în fața lui Scărlătescu, asta merită toate cuțitele din lume!”, a mărturisit Sorin Bontea, în vreme ce Florin Dumitrescu l-a catalogat ca fiind ,,cel mai norocos om pe care l-a întâlnit.”. ,,Am primit pașaportul pentru etapa următoare!”, a mărturisit concurentul, ,,nu știu ce se va întâmpla, dar sunt foarte curios!”.

Un alt personaj inedit a reușit să îi convingă pe chefi că poate condimenta show-ul cu rețete exotice. Rizdee vine din Filipine, însă de 4 ani lucrează în România ca bonă, iar aseară a pus pe masa jurizării carne de crocodil cu lapte de cocos. Alegerea inedită i-a surprins pe jurați, iar cele două cuțite primite i-au îndeplinit visul concurentei, care de când i-a văzut pe chefi pe micile ecrane a sperat să ajungă în fața lor.

Tot din afara granițelor și-a făcut apariția și Richard Bernales, un cântăreț de raggaeton plin de energie, care a asigurat o jurizare pe ritmuri latino. Originar din Chile, acesta a adus gustul de acasă printr-o porție de empanadas cu brânză și creveți, dar preparatul nu i-a convins pe Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu astfel încât drumul lui în concurs s-a oprit aseară. Și Mihai Cuciureanu a reușit să antreneze spiritele din platou: a cântat, a imitat personaje celebre din liceeni, a pretins că prezintă Observatorul, sau că este jurat la ,,Chefi la cuțite”. Momentul său i-a amuzat teribil pe cei trei jurați, dar budinca sa cu macaroane nu a reușit să îl califice în etapa următoare.

Liviu Morărescu a demonstrat aseară că bucătăria înseamnă totul pentru el și își dorește cu ardoare să facă parte din una dintre cele trei echipe conduse de jurați. Determinat la bancul de lucru și atent la tehnicile de preparate, acesta a reușit să pregătească un desert savuros cu un plating impecabil, creme anglaise servit cu caramel și migdale crocante. ,,Cum să mai ai emoții cu un desert de genul acesta? Dacă intram pe ușă în locul tău, le-aș fi zis juraților să îmi dea cuțitele direct.”, au spus chefii care i-au acordat pașaportul de trecere și au declarat că sunt extrem de curioși de cum va evolua talentatul concurent în etapele următoare.

În curând, toți bucătarii care au primit votul de încredere al celor trei specialiști vor fi nevoiți să treacă prin noi teste de foc, însă până atunci alte farfurii surprinzătoare și personaje inedite vor condimenta jurizările pe nevăzute de săptămâna viitoare, difuzate luni și marți, de la 20:00, pe Antena 1.

