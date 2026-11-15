Cadoul neașteptat primit de Irina Fodor de la Chef Richard Abou Zaki, la Chefi la cuțite. „Cât de banal ar fi fost…”

Jurații Chefi la cuțite sunt pregătiți de un sezon de poveste. Iată ce au spus la începutul sezonului 18 și cu ce surprize vin.

Cadoul neașteptat primit de Irina Fodor de la Chef Richard Abou Zaki | Antena 1

A început sezonul 18 Chefi la cuțite. Irina Fodor a dat startul competiției culinare. Nu doar Chefii au avut parte de surprize, ci și Irina Fodor. Chef Richard Abou Zaki a surprins-o pe prezentatoarea TV cu un cadou inedit.

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Cadoul neașteptat primit de Irina Fodor de la Chef Richard Abou Zaki, la Chefi la cuțite

Irina Fodor a făcut primele prezentări din sezonul 18: jurații Chefi la cuțite. Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Richard Abou Zaki s-au întors la bancurile de lucru de pe platoul Chefi la cuțite.

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Ei au venit cu forțe proaspete, energie și gânduri de câștig.

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„Sunt foarte bucuros să mă aflu aici, am așteptat momentul ăsta. E ca și cum te-ai întoarce acasă”, spune Chef Olrando Zaharia.

„Abia aștept să începem. Sunt foarte curios și pus pe treabă”, anunță Chef Alexandru Sautner.

„Am venit să rup capete! Sezonul ăsta trebuie să rup capete! Trebuie să sparg, să rup, să îndoi, să distrug!” amenință Chef Ștefan Popescu.

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„Astăzi e marea zi, începe sezonul numărul 18!”, spune Chef Richard Abou Zaki. „După ce m-ai înțepenit tot sezonul...”

„Cactusul e spinos, așa cum a fost și ea, dar în același timp e moale înăuntru. Crocant în afară, așa cum vrea să fie ea, un pic crocant, un pic moale. (...) Cât de banal ar fi fost cu o floare?!”

„Știi când surprinzi o femeie cu adevărat?” o întreabă Cheful. „Când îi dai ceva la care nu se așteaptă!”

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Cadoul lui Richard a surprins-o pe Irina. Acesta a rugat-o pe Irina Fodor să țină aproape cadoul de la el: „Ăsta e prietenul tău, te rog frumos să-l ții cu tine. La interviuri, în tot traseul tău din tot sezonul ăsta.”

Irina a promis că va avea grijă de cactus: „Am să-l ud, am să-l îngrijesc. Că eu am suflet bun!”

Nu doar Richard a venit cu înțepături pentru Irina, ci și Alexandru Sautner. Cheful i-a cerut să fie mai drăguță cu el: „Să nu mai dai așa de tare!”