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De la Asia Express la Chefi la cuțite în doar câteva zile. Ce schimbare o așteaptă pe Irina Fodor duminică, 15 noiembrie

Asia Express - Drumul mătăsii s-a terminat pe 11 noiembrie, iar astăzi, 15 noiembrie, are loc premiera Chefi la cuțite, sezonul 18, prezentat tot de Irina Fodor.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Duminica, 15 Noiembrie 2026, 13:00 | Actualizat Duminica, 15 Noiembrie 2026, 13:08
Sezonul 18 Chefi la cuțite, prezentat de Irina Fodor, începe pe 15 noiembrie | Antena 1
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Sezonul 9 Asia Express s-a terminat miercuri, 11 noiembrie, după victoria lui Gabi Torje și a lui Alin Alexuc. Duminică, pe 15 noiembrie, începe sezonul 18 Chefi la cuțite, care vine cu schimbări. Atât Asia Express, cât și Chefi la cuțite sunt prezentate de Irina Fodor, care a recunoscut că în fiecare an trebuie să se pregătească atent înainte de a pleca în Asia Express.

Cum s-a pregătit Irina Fodor pentru plecarea în Asia Express

Înainte de a pleca în Asia Express, Irina Fodor declara că în fiecare an își face bagajele cu atenție, pentru că nu vrea să uite nimic.

Prezentatoarea declara că pleacă cu șapte bagaje, în care include ținute, încălțăminte, accesorii și produse care o ajută să aibă un ritual asemănător cu cel pe care îl are acasă.

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În acest an, Irina Fodor nu a mai fost vizitată de soțul și fiica lor, asta pentru că Diana a susținut Evaluarea Națională în luna iunie.

Sezonul 18 Chefi la cuțite are premiera duminică

De la filmările din Uzbekistan și China, Irina Fodor ajunge pe platourile de filmare Chefi la cuțite. Sezonul 18 are premiera duminică, 15 noiembrie.

Și în acest sezon va exista lupta pentru amulete, însă apare și o schimbare, mai exact, cei patru jurați vor afla și de niște cutii misterioase care ascund ingrediente impuse.

Înainte de fiecare probă pentru amuletă, va avea loc un joc, în urma căruia se va stabili cine va împărți cutiile.

În sezonul 18, un chef de renume mondial va fi invitat să jurizeze o probă. Mai multe vedete vor veni în fața juraților, printre ei numrându-se Ramona Bădescu, Lora și soțul ei, Ionuț Ghenu, Adrian Ilie și fiica sa, Milana, dar și Oana Zăvoranu și soțul ei, Alex Ashraf.

irina fodor

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O regulă neașteptată schimbă totul la Chefi la cuțite, sezonul 18. Ce nu mai au voie să facă jurații în noua competiție...

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