Răzvan Babană, fostul concurent Chefi la cuțite, decizie surprinzătoare. De ce renunță la meseria sa: „Cea mai grea decizie”

Răzvan Babană a făcut o schimbare radicală în viața sa. Iată ce l-a determinat să își schimbe complet viața personală și profesională.

Răzvan Babană, fostul concurent Chefi la cuțite a făcut în ultimii ani schimbări majore în ceea ce privește stilul de viață, însă chiar și așa împlinirea era departe. Recent, el a luat decizia de a renunța la meseria care l-a consacrat și de a urma un alt drum.

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Răzvan Babană renunță la meseria sa

Conform SPYNews, Răzvan Babană a decis să renunțe la organizarea de evenimente și să își îndrepte atenția către sine. După ce acum doi ani a recurs la ajutorul medicilor pentru a slăbi, Răzvan și-a dat seama că nu este de ajuns doar o transformare fizică, ci este nevoie de mult mai mult.

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Fostul concurent Chefi la cuțite a fost nevoit să stea față în față cu propriul sine și să decidă cum dorește să fie propriul viitor. El declară că a intrat într-o nouă etapă a vieții, în care primează credința și liniștea sufletească.

Conform sursei menționate anterior, Răzvan Babană a trecut printr-o perioadă umbrită de depresie înainte de a renunța la organizarea de evenimente. Ceea ce l-a făcut să privească lucrurile diferit a fost apropierea de Dumnezeu. El susține că și-a dedicat aproape întreaga viață vieții profesionale, lăsând deoparte viața personală și liniștea sufletească.

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„Sunt extraordinar de bine, liniștit, pentru că oficial am decis și am renunțat la evenimente. M-am apropiat foarte mult de Dumnezeu. Și știi că atunci când Dumnezeu vrea să-ți dea, vrei să primești de la Dumnezeu, trebuie să lași ceva ce-ți place ca să fie ca o jertfă, pentru a putea primi ceva mai mare și mai bun și asta am făcut și eu. Mi-am dat seama că toată viața mea mi-am dedicat-o muncii și evenimentelor frumoase din viața unor necunoscuți, dar n-am avut niciodată grijă de viața mea privată și n-am avut grijă de sufletul meu”, a declarat el pentru SPYNews.

Răzvan Babană dezvăluie că, în plan sentimental, a simțit că îi lipsește cineva alături de care să își împartă viața și că a ajuns într-un punct în care nu a mai vrut să continue în același ritm. Acesta spune că transformarea prin care a trecut nu a fost doar una fizică, ci și psihică, obligându-l să își confrunte propriile defecte, printre care orgoliul și egoismul.

„Adică n-am știut să iubesc, n-am avut pe cine să iubesc și am zis: Stop joc, nu mai merge, nu mai merge cum mergea. E nevoie de încă cineva ca să meargă treaba. Da, am înțeles că, după transformarea mea, n-a fost doar fizică, a fost și psihică, m-a durut, m-a lovit, m-a pus în fața tuturor lucrurilor pe care eu n-aș fi vrut niciodată să le recunosc despre mine, de la orgolios, de la egoist și așa mai departe. Și am zis: Stop joc, nu mai e momentul de data asta să fac bine ce fac, dar alături și de cineva”, mai spune el.

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Mai mult decât atât, transformarea interioară prin care a trecut l-a împins să își aștearnă povestea de viață într-o carte autobiografică de 321 de pagini, pe care a scris-o în doar 18 zile.

Volumul, intitulat „Arta de a spune da”, urmează să fie lansat în luna decembrie și va cuprinde atât experiențele care i-au marcat existența, cât și dezvăluiri din culisele vieții sale sentimentale. Acesta spune că, prin intermediul cărții, a avut curajul să își spună întreaga poveste și să transmită un mesaj despre importanța credinței în Dumnezeu.

„A fost o restructurare psihică care m-a dus în conturarea unei cărți, o autobiografie de 321 de pagini, pe care am scris-o în 18 zile. M-am închis 18 zile, m-am deconectat de la toate, în 18 zile am scos cartea, urmează s-o lansez în decembrie. Se numește «Arta de a spune da», tocmai pentru că toată viața mea m-am înconjurat de oameni care au spus «da». Dar, de fapt, este o carte în care eu am curajul de a spune: Da vieții și mi-am scris acolo toată povestea de viață, de când am plecat eu și până acum, cu tot ce am pățit, cu tot ce am trăit, inclusiv cu dezvăluiri din culise despre viața mea sentimentală și inclusiv despre faptul că, indiferent cine ești și ce faci, dacă Îl ai pe Dumnezeu, rezultatul e unul bun”, mărturisește Răzvan Babană.

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De asemenea, el spune că întregul proces de scriere a fost foarte intens, a retrăit momentele importante din viața sa, iar acest lucru l-a făcut să închidă capitole dureroase.

„A trebuit să trăiesc fiecare pasaj din carte, pentru că mi-am dorit să fiu atât de sincer, pentru că eu nu o să vând o carte, eu o să vând o poveste și o să vând o poveste de succes. Scriindu-le, am trecut prin ele, le-am înțeles și am închis toate capitolele și sunt liber să zbor. Sunt mama la pasărea Phoenix (n.r. râde). Am învățat de-a lungul vieții că e important cu cine stai la masă, în funcție de cine ai de partea cealaltă a mesei știi cum să porți discuția și asta o să-i învăț eu pe oameni”, a mai declarat el.

Răzvan Babană mărturisește că decizia de a renunța la organizarea evenimentelor a fost cea mai dificilă din viața sa, mai ales că aceasta reprezenta atât pasiunea, cât și principala sa sursă de venit. Acesta dezvăluie că s-a confruntat timp de 10 luni cu o depresie puternică, anxietate și teamă în legătură cu viitorul său. Cu toate acestea, spune că experiența l-a învățat să privească altfel greutățile și să creadă că, după perioadele cele mai dificile, pot urma și cele mai frumoase schimbări.

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„Să renunț la evenimente a fost cea mai grea decizie din viața mea. M-am luptat 10 luni de zile cu o depresie cruntă, să ajung la finalul ei acum. Adică, cumva, jertfa asta mi-a provocat și această depresie, o anxietate, o frică, pentru că, până la urmă, pe lângă pasiune, asta era și modul prin care îmi câștigam existența. Dar, știu, să-ți mai învețe tot o chestie recentă, că, cu cât este mai lung și mai greu răul, cu atât este mai mare și mai bun binele”, dezvăluie fostul concurent Chefi la cuțite.