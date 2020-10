Caius Ovidiu Merșa a pregătit trei supe, cu dedicație specială pentru jurații „Chefi la cuțite”

Pasionat de mâncare, Caius Ovidiu Merșa de la „Chefi la cuțite” face în prezent cercetare culinară la un centru de antropologie culturală.

„În momentul în care am început să studiez arta am luat din jurul meu lucrurile care îmi plăceau și am decis că trebuie să le studiez mai profund. Atunci am avut norocul să descopăr cărți de bucate vechi, din 1900, din România.

Am încercat să văd de unde vin toate aceste lucruri și mi-am dat seama că pot să fac ceva pentru gastronomia românească. M-am înscris la Chefi la cuțite fiindcă mi-am dorit să mă vadă chefii și să le povestesc despre aceste lucruri”, a dezvăluit concurentul, totul în timp ce a pregătit trei rețete speciale.

Caius Ovidiu Merșa a pregătit pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu o supă special aleasă, cu dedicație!