„Am fost în lumea de dincolo și m-am întors urlând”. Caius Ovidiu Merșa, dezvăluiri emoționante la „Chefi la cuțite”

„Faptul că am venit aici pentru mine este extraordinar. Vreau să trec mai departe fiindcă am foarte multe lucruri de spus și am foarte multe lucruri de învățat. Aș sta numai cu carnețelul după chefi și i-aș bate la cap toată ziua, ca să-mi spună anumite lucruri. Nu prea ai de la cine altcineva să înveți”, a mărturisit concurentul, cu puțin timp înainte ca banda să meargă și farfuriile sale să ajungă la degustare.

Apoi, plin de nerăbdare, Caius Ovidiu Merșa a așteptat degustarea făcută de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Ușile s-au deschis și concurentul a ajuns în fața celor trei jurați. Fericit că îi cunoaște, Caius Ovidiu Merșa a povestit detalii incredibile din trecutul său.

„În 2016 am făcut un infarct cu niște complicații. Am murit de multe ori. Am început să am dureri în piept și să nu mai văd bine. Am ajuns la Urgențe și de acolo nu-mi amintesc decât faptul că aveam dureri. Cam după câteva zile am făcut tahicardie ventriculară foarte des, am fost resuscitat până la epuizare. Am fost dincolo, și prin dincolo nu mă refer la străinătate. Am fost readus de mai multe ori înapoi”, a dezvăluit Caius Ovidiu Merșa.

„Dincolo este urât, am venit cu frică înapoi, am venit urlând înapoi”, a mai explicat concurentul, după ce chefii l-au întrebat cum este dincolo.