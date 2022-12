Care este greșeala pe care a făcut-o Adrian Stroe în Finala sezonului 10 Chefi la cuțite. Ce a observat finalistul

Adrian Stroe, finalistul care a reprezentat echipa lui chef Cătălin Scărlătescu, a vorbit fără reținere despre Marea Finală a sezonului 10 Chefi la cuțite. Acesta a pășit în platoul emisiunii Xtra Night Show, povestind despre greșeala pe care a făcut-o în ultima etapă a competiției.

Mai mult decât atât, cuțitul de aur al lui chef Cătălin Scărlătescu a oferit detalii despre planurile sale de viitor, dar și despre meniul complet pe care l-a gândit alături de echipa lui în Finala show-ului culinar.

Unde crede Adrian Stroe, finalistul sezonului 10 Chefi la cuțite, că a greșit în Mrea Finală

La aproximativ o săptămână de la difuzarea ultimei ediții din sezonul 10 Chefi la cuțite și de la desemnarea câștigătorului, Adrian Stroe a revenit pe micile ecrane ale telespectatorilor pentru a discuta despre parcursul său în competiție.

Cuțitul de aur al lui chef Cătălin Scărlătescu consideră că a făcut o greșeală în Marea Finală a show-ului atunci când a stat mult prea relaxat.

„Pentru mine a fost un câștig faptul că am luat cuțitul de aur, tot ce s-a întâmplat după a fost un bonus. (...) Eu cred că am fost prea relaxat, nu cred că m-am implicat cât trebuia, nu am stat destul de atent. Probabil că nu am fost atent la detalii, nu am gustat cum trebuia, dar se întâmplă. Eu sunt mulțumit și așa, am ajuns în finală.

Eu sunt mai relaxat de fel. Relaxarea asta poate duce la o problemă de multe ori. (...) Au fost foarte multe momente în care nu aveai idei, ți se părea greu să faci și o porție de cartofi prăjiți.”, a mărturisit Adrian Stroe la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

„Se putea mult mai bine! Se putea lucra mult mai bine oricum. (...) Dacă ești în Finală, trebuie să dovedești ceva. Totul sau nimic! Eu am vrut mai mult. (...) O singură dată am avut 8 puncte pentru că m-am auto-sabotat.”, a declarat finalistul.

„Nu m-a surprins faptul că a câștigat Florica pentru că am văzut echipa. Nu cred că a improvizat nimic, dar a avut echipa foarte bună.”, a mai adăugat el despre câștigătoarea sezonului 10 Chefi la cuțite.

Sezonul 10 Chefi la cuțite a fost plin de surprize

Telespectatorii au avut parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece a fost pentru prima oară când show-ul culinar a avut două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care au făcut competiția și mai savuroasă s-au numărat și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care au fost adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

În Marea Finală a sezonului 10, toți cei trei chefi au avut câte un reprezentant. Ultima bătălie culinară s-a dat între Adrian Stroe din echipa de aur galben a lui Cătălin Scărlătescu, Raluca Todea din echipa de aur roz a lui Florin Dumitrescu și Florica Boboi din echipa de aur alb a lui Sorin Bontea. Așadar, Florica Boboi a fost desemnată câștigătoare.

