Finala Chefi la cuțite 2022. Cine e marele câștigător al sezonului 10. Florica Boboi pleacă acasă cu premiul

Sezonul 10 Chefi la cuțite a ajuns la final! Telespectatorii au urmărit cu nerăbdare din fața micilor ecrane cel mai așteptat moment al serii: desemnarea câștigătorului din Finala Chefi la cuțite 2022.

Adrian Stroe, Raluca Todea și Florica Boboi s-au „luptat” pentru marele trofeu și premiul în valoare de 30.000 de euro. Competiția a fost aprigă, iar finaliștii au făcut tot ce au putut pentru a ajunge cât mai aproape de titlul de câștigător.

Cine a câștigat Finala Chefi la cuțite 2022, sezonul 10

Emoțiile s-au simțit la cote maxime în platoul emisiunii și în casele telespectatorilor atunci când Gina Pistol se pregătea să rostească numele câștigătorului din sezonul 10 Chefi la cuțite.

„Au fost 10 sezoane cu mii și mii de concurenți, mii și mii de farfurii. Au fost 10 sezoane chinuite de această bandă. Pe această bandă o să vină o farfurie aurie, iar pe ea va fi un singur nume.”, a anunțat prezentatoarea TV.

Deznodământul a fost unul la care nimeni nu s-ar fi aștepta. Florica Boboi, concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea, a fost desemnată câștigătoare în Finala Chefi la cuțite 2022.

Colegii de echipă și ceilalți finaliști au venit să o îmbrățișeze pe cea care a luat marele trofeu și premiul în valoare de 30.000 de euro.

„Doamne, nu mai pot. E visul meu. Îmi bate inima de mor! Doamne, am câștigat. Doamne, fac infarct! Vai de capul meu, parcă trăiesc un vis (...) Deci nu pot să cred, nu am câștigat în viața mea nimic. Premiul nu e doar al meu, am câștigat toți. Datorită lor sunt câștigătoare!”, a spus Florica Boboi.

Concurentei nu i-a venit să creadă că numele său se află pe farfuria aurie atunci când Gina Pistol i-a înmânat-o.

„Ce mă bucur pentru Flori, eu am plâns pentru ea. Oamenii ăștia merită să câștige, sunt muncitori și au mâinile muncite. De câte ori o țineam de mână simțeam palma ei aspră de la atâta muncă. Mă bucur din suflet!”, a precizat Raluca Todea despre adversara ei.

Urmărește clipul video de mai sus din Finala Chefi la cuțite 2022, sezonul 10, ca să savurezi tot momentul!

Câștigătorul Chefi la cuțite 2022 este Florica Boboi din echipa aurului alb a lui chef Sorin Bontea. Cum a reacționat juratul

Chef Sorin Bontea nu și-a mai putut stăpâni bucuria la aflarea veștii că Florica Boboi este câștigătoarea Chefi la cuțite 2022. Juratul a strigat de fericire în tot platoul și a sărit peste bandă pentru a o îmbrățișa pe concurentă.

Mai mult decât atât, Gina Pistol i-a oferit chef-ului și diploma în ramă: „Eu le-am spus de la început! Ce echipă am avut! A făcut echipa perfectă, bravo Flori!”.

„Doamne ferește! Nu am crezut niciodată că Flori pe care mi-a adus-o Scărlătescu în echipă va câștiga acest sezon. Doamne ferește, nu mi-a trecut prin cap o secundă. Este incredibil, nu-mi vine să cred! (...) E meritul ei că a muncit și a ajuns până în semifinală, jos pălăria! Floricica a făcut echipa perfectă, se vede, a câștigat, eu am câștigat”, a mai adăugat juratul.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespectatorii au avut parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

