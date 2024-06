Care este motivul pentru care chef Alexandru Sautner a divorțat de prima soție. Cum se înțeleg acum cei doi

Chef Alexandru Sautner este foarte discret în ceea ce privește viața personală, motiv pentru care puțini sunt cei care știu că juratul de la Chefi la cuțite a trecut printr-un divorț. De curând, acesta a oferit detalii despre fosta căsnicie, dar și despre cei doi copii pe care au rezultat din ea.

Chef Alexandru Sautner este un familist convins. Juratul de la Chefi la cuțite se mândrește, ori de câte ori are ocazia, cu soția lui și cei trei copii ai săi. În prezent, acesta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Flavia Maxim, femeia care i-a dăruit o fetiță superbă.

Detaliul pe care puțini îl cunoșteau despre chef Alexandru Sautner este faptul că acesta a fost căsătorit cu Anna Sautner. Cei doi au avut o căsnicie frumoasă bazată pe iubire și respect, din care au rezultat doi copii. Mai exact, un băiat care acum are vârsta de 24 de ani și o fată de 20 de ani.

Chiar dacă relația cu fosta soție nu a funcționat, juratul de la Chefi la cuțite a încercat să țină întotdeauna legătura cu cei doi copii ai săi. Acesta a dezvăluit de-a lungul timpului că familia este pe primul loc.

Care este motivul pentru care chef Alexandru Sautner a divorțat de fosta soție, Anna Sautner. În ce relații au rămas cei doi

Recent, chef Alexandru Sautner a vorbit public despre fosta căsnicie. Mai mult, juratul de la Chefi la cuțite nu a mai ezitat și a spus chiar motivul pentru care a ajuns să divorțeze de Anna Sautner, mama celor doi copii ai săi.

Se pare că Anna Sautner și juratul show-ului culinar au luat decizia de a merge pe drumuri separate după ce au observat că relația lor nu mai funcționează. Aceștia s-au îndepărtat atât de mult unul de celălalt încât au ajuns să divorțeze.

De asemenea, chef Alexandru Sautner s-a implicat extrem de mult în viața copiilor săi după despărțirea de fosta soție.

„Sunt destul de discret cu familia mea, dar în același timp nu am mari secrete, pentru că a fost un divorț puțin atipic: a intervenit atunci când eu și fosta soție ne-am dat seama că ne pierduserăm pe drum. Am simțit că se rupsese ceva între noi, că ne distanțaserăm, eu fiind atât de implicat în jobul meu. Așadar, n-a fost un divorț cu scântei sau cu scandal. Ne-am așezat la masă, am spus că nu mai funcționează lucrurile între noi, iar prima întrebare a fost „ce facem cu copiii?. I-am oferit tot ajutorul meu.

Și după perioada de divorț am avut foarte mare grijă de copii, m-am implicat maxim în evoluția lor. Fosta soție a apreciat acest lucru și să vă mai spun un secret: actuala mea soție este foarte bună prietenă cu fosta mea parteneră. Eu discut foarte des cu fosta soție despre copiii noștri, pentru că ei stau în Germania. N-am întrerupt nicio clipă legătura nici cu fosta soție, nici cu copiii.”, a mărturisit chef Alexandru Sautner, conform viva.ro.

„Am o relație extraordinară cu copiii mei, care studiază în Germania, ne auzim aproape zilnic la telefon. Toate vacanțele din timpul verii le petrec cu mine. Mai merg și eu cu ei când au vacanțe pe perioada iernii. Suntem într-o strânsă legătură, așa mi-am și dorit, țin mult la asta și îi ajut în continuare cu tot ce pot. Ei se sfătuiesc cu mine. Fiica mea, Ana, e încă studentă, iar băiatul meu, care are 24 de ani, a terminat Business Management în Germania, așa că i-am făcut cadou o vacanță de două luni prin toată America Centrală și de Sud, cred că acum este prin Dominicană.

E o relație superbă între mine și copiii mei cei mari. Sper, într-un final, ca amândoi să se mute în România și să mă ajute la business sau să-și facă propriul drum. Pentru că realitatea este că singurul lucru care-mi lipsește în România sunt ei. Îmi lipsesc enorm.”, a mai adăugat chef Alexandru Sautner, conform sursei citate mai sus.