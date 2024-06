Chef Alexandru Sautner este campion la pescuit sportiv. Ce spune juratul Chefi la cuțite despre pasiunea lui

Chef Alexandru Sautner, juratul Chefi la cuțite, a așteptat cu nerăbdare să se termine sezonul show-ului culinar pentru a putea pleca la pescuit.

Pe lângă marea lui pasiune pentru gătit și, în special, pentru bucătăria italienească, chef Alexandru Sautner practică și pescuitul sportiv.

Bucătarul simte că se relaxează și că își găsește liniștea atunci când merge la pescuit. Lui îi place foarte mult și să participe la competiții și a reușit de multe ori să câștige premii și titluri semificative.

Chef Alexandru Sautner, campion la pescuit sportiv

Mai mult decât atât, pasiunea lui chef Alexandru Sautner a ajuns la cote atât de înalte încât a reușit să reprezinte România la Campionatul Mondial de pescuit sportiv.

El merge mereu pregătit cu tot ce ae nevoie atunci când pleacă la pescuit, având mai multe tipuri de lansete, undițe și momeli, fiind gata să prinsă cea mai mare captură.

În fiecare an, celebrul bucătar investește foarte mulți bani în pasiunea lui și își achiziționează mereu echipamente de calitate. El a investit deja mii de euro în acest hobby al său.

Chef Alex Sautner merge cel mai des la pescuit pe malul lacului Periș.

“Suntem la un concurs individual, 48 de ore. Aici eu sunt ca la terapie. Eu vin la concurs să mă relaxez. Familia niciodată nu a înţeles ce nebunie am. Doar că dispăream de acasă, când aveam 7-8 ani. Dispăream dintr-odată de acasă. Mă duceam la baltă, dispăream, mă întorceam după aia cu 2-3 peşti”, a povestit chef Alexandru Sautner într-un video pe contul lui de Instagram.

Pe parcursul perioadei petrecută în Germania, timp de 22 ani, chef Sautner a trebuit să renunțe la hobby-ul său, dar și-a reluat sesiunile de pescuit după ce s-a întors în România. De atunci au trecut 8 ani, iar juratul Chef la cuțite participă foarte dens la competiții de pescuit sportiv.

"În 2019, am fost vicecampioni naţionali. În 2022, am câştigat acest campionat naţional. Şi am reprezentat România în Franţa, anul trecut, la campionatul mondial. Atmosfera de acolo a fost unică. Nu cred că o să mă mai întâlnesc vreodată cu aşa ceva. Este ca un fotbalist când ajunge la mondiale. Sunte cele mai prestigioase trofee ale mele. Aici, trofeul cel mai mare, campion naţional în 2022. Unde avea soţia genţile ei mai de prestigiu, le-am dat la o parte şi am pus cupele mele", a mai povestit Alex Sautner, potrivit Observator.

Chef Alexandru Sautner a dezvăluit și cât de costisitoare este această pasiune a lui. Se pare că hobby-ul său l-a făcut să cheltuie de-a lungul anilor mii de euro, în special când a decis să își cumpere o rulotă cu care să plece spre o un nou lac, la o nouă competiție.

De cele mai multe ori, el alege să stea câteva zile pe baltă și de aceea are nevoie și de un loc unde să doarmă.

“M-a costat 72.000 de euro. A fost o investiţie foarte mare, doar că m-a încurajat foarte mult soţia. Îi părea rău de mine când mă vedea că dorm în cort”, a povestit faimosul bucătar.