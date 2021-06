Cătălin Amarandei, Elena Matei și Narcisa Birjaru, finaliștii sezonului 9 Chefi la cuțite. Emisiunea, lider detaşat de audienţă

Aseară, clasamentul semifinalei a stabilit finaliștii sezonului 9 Chefi la cuțite. Pentru prima dată din sezonul 3, chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu au rămas cu șanse egale în a-și adjudeca titlul sezonului, căci fiecare dintre ei se bazează pe câte un concurent în marea finală. Cătălin Amarandei din echipa albastră, Elena Matei din echipa verde și Narcisa Birjaru din echipa mov sunt cei trei bucătari talentați care astăzi, de la 20:30, luptă în finală pentru farfuria de aur a sezonului 9.

Marți, 15 iunie, Chefi la cuțite a fost lider detașat de piață cu aproape 2,6 milioane de români, ce au privit emisiunea în minutul de maximă audiență de la 21.53. Telespectatorii Antena 1 au avut parte de o nouă ediție tensionată și surprinzătoare în așteptarea numelor finaliștilor. Astfel, cel mai iubit show culinar s-a clasat ca lider absolut de audiență pe toate categoriile de public.

În intervalul orar 20.23-22.39, chefii au fost prima alegere a românilor, cu o medie pe publicul comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani de 11,3 puncte de rating și 34,9% cota de piață, în timp ce pe locul secund se clasa Pro Tv cu 7,1 puncte de rating și 21,9% cota de piață. La orașe, emisiunea de la Antena 1 a condus cu 11,8 puncte de rating și 26,7 % cota de piață, fiind urmată de Pro TV cu 8,8 puncte de rating și 19,9 procente din cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării show-ul de la Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 10,7 puncte de rating și 23.8% cota de piață, Pro TV ocupând locul al doilea cu 8,2 puncte de rating și 18,4% cota de piață.

Ediția de marți a venit cu o surpriză pentru concurenți și pentru cei trei chefi, căci în marea finală, Gina Pistol s-a reîntors pe platou pentru a le da colegilor săi o doză de energie pozitivă: ”Nu am putut să nu fiu alături de voi toți. Mai ales în momentul acesta, știu ce înseamnă finala pentru chefi!”. Așadar, Gina și Irina Fodor le vor fi alături finaliștilor și juraților în această seară specială.

”A fost primul moment din concursul acesta în care am explodat de fericire. Îmi venea să sar peste bandă să îi iau pe chefi în brațe! Visul de a ajunge în finală este azi, pentru mine, o realitate!”, a spus Cătălin Amarandei, finalistul lui chef Florin Dumitrescu, ce a demonstrat în fiecare ediție că își merită pe deplin acest loc în ultima luptă a sezonului 9. ”Chef Bontea, vreau să câștigăm! Sper că ești mândru de mine și mă bucur enorm că m-ai ales în echipa ta. Eu sunt mândră că te reprezint în finală!”, a adăugat Elena Matei , finalista lui chef Sorin Bontea, unul dintre cei mai determinați concurenți ai sezonului 9. Narcisa Birjaru, finalista lui chef Cătălin Scărlătescu de anul acesta a primit vestea că va lupta pentru farfuria de aur ca un șoc, cu lacrimi în ochi: ”Nu cred că este adevărat! Nu m-am așteptat niciodată să ajung până aici. Nu m-am gândit niciodată că voi face parte din finală. E ceva magic, unic ceea ce mi se întâmplă acum. Niciodată nu mi s-a apreciat munca așa cum mi s-a apreciat la Chefi la cuțite. Vă mulțumesc din suflet!”.

Diseară, de la 20:30, în marea finală, emoțiile și orgoliile vor ajunge la cele mai înalte grade, iar nerăbdarea și tensiunea vor fi greu de suportat chiar și de către chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu. Provocarea finalei va avea ca temă fine dining-ul, iar fiecare dintre cei calificați își va alege o echipă din foștii concurenți cu care va lucra la foc continuu pentru a pune pe bandă rețete impecabile: starter, main course și desert. Ca de obicei, jurații invitați special sunt cei mai renumiți chefi din România, iar experiența lor impresionantă din domeniu și studiile vaste îi recomandă pentru a da verdicul final.

Cel de-al nouălea sezon al emisiunii Chefi la cuţite a ajuns la actul final, care se va desfășura diseară, de la ora 20.30, când telespectatorii Antena 1 vor afla în ce culoare va străluci marea finală și numele marelui câștigător de anul acesta.

