Chefi la cuțite, 25 aprilie 2021. Cătălin Amarandei are o carieră de invidiat, dar l-a supărat pe Cătălin Scărlătescu

Ca să-i impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, concurentul a ales să facă un mușchiuleț de miel în crustă de ierburi aromate cu piure de trufe și legume de toamnă.

În timp ce a pregătit totul, Cătălin Amarandei a dezvăluit faptul că este bucătar și că a lucrat atât în țară, cât și în străinătate.

Dornic să demonstreze ce știe și să convingă pe jurați că are tot ceea ce îi trebuie pentru a ajunge într-una dintre echipă, tânărul și-a pregătit rețeta cu multă grijă și atenție.

„Am lucrat în Marea Britanie la un restaurant cu specific franțuzesc, am primit un job ca sous chef la un hotel super mișto. Experiența e super faină, vedeai diferența de mentalitate dintre angajatorul străin și cel român. Nu se compară modul în care înveți gastronomie acolo cu cel de aici. Am realizat că asta vreau să fac, să gătesc, așa că am plecat în Dublin, într-un steakhouse. Am plecat la trei rozete, pe coasta Oceanului, am primit o ofertă. Am semnat apoi un contract cu o familie înstărită din Saint Tropez, să le gătesc. Munca pentru ei era solicitantă, am început în 2016 și lucrez și în prezent”, a dezvăluit Cătălin Amarandei, în timp ce a terminat farfuria pentru degustare.