Chefi la cuțite 2021. Cine sunt finaliștii care luptă pentru marele premiu din sezonul 9

Sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost unul cu totul și cu totul spectaculos și a ținut publicul cu sufletul la gură. Audițiile ne-au purtat papilele gustative prin mai toate colțurile lumii și am putut cunoaște concurenți de toate vârstele și cu povești de viață uluitoare, toți uniți de pasiunea pentru gătit.

După ce și-au ales câte opt concurenți în echipă, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au îndurat emoțiile aduse de battle-uri cu teme de gătit surprinzătoare și dueluri ce au adus pe banda degustării farfurii impresionante. A fost un adevărat spectacol gastronomic căci în sezonul 9 s-au adunat cele mai multe punctaje de top din toată istoria emisiunii „Chefi la cuțite”. Acum, trei concurenți au ajuns în finala „Chefi la cuțite” 2021.

De data aceasta, în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, ultimul battle a fost câștigat de echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu și victoria a asigurat un loc în finală pentru Alexandru Bădițoaia, Narcisa Birjaru și Valentina Ioniță (Lebăduța).

Echipa verde și cea albastră s-au întrecut într-un duel de zile mari, ce s-a terminat cu o dublă eliminare dureroasă pentru Sorin Bontea. La final, în semifinală „Chefi la cuțite” 2021 au ajuns nouă concurenți.

Aceștia s-au întrecut în trei probe dificile, ce au testat din plin nu doar îndemânarea și imaginația, ci și capacitatea de-a aduce gusturi intense în farfurie și prezentări cât mai savuroase. A treia probă din semifinala „Chefi la cuțite” 2021, sezonul 9, s-a terminat cu degustarea făcută de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Concurenții care au obținut cele mai mari note au ajuns direct în finala „Chefi la cuțite” 2021, sezonul 9, ce va fi difuzată la Antena 1.

La prima probă de gătit, semifinaliștii au încercat să aducă în farfurie gustul de acasă, apoi s-au întrecut în rețete cât mai savuroase de desert, unde ingredientul vedetă a fost ciocolata.

Ultima probă de gătit din semifinală a adus o adevărată provocare pentru cei nouă aspiranți la marele premiu din sezonul 9. După ce au degustat farfuriile, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au acordat punctele de care a depins verdictul final.

Primul concurent care a primit vestea că a ajuns în finala „Chefi la cuțite” a fost Cătălin Amarandei!

Sorin Bontea a trăit o surpriză de zile mari atunci când a auzit că Elena Matei din echipa verde a furculițelor a reușit să ajungă în finala „Chefi la cuțite” sezonul 9. Bucuros de această performanță, juratul a lăudat-o pe tânăra în vârstă de 22 de ani, care a reușit să obțină al doilea cel mai mare punctaj din competiție.

„Este de departe cel mai determinat, cel mia incredibil și cel mai spectaculos concurent din sezonul 9. Ea e bătăioasă, ea vrea”, a zis Cătălin Scărlătescu, chef-ul care a încercat s-o fure pe tânăra din echipa lui Sorin bontea cu o amuletă.

Apoi, restul de șapte concurenți rămași în platou au așteptat cu sufletul la gură să descopere cine este următorul concurent care prinde un loc în finala „Chefi la cuțite” 2021. Surpriza a fost mare atunci când Irina Fodor a anunțat că pe locul trei s-a clasat Narcisa Birjaru.

„Faceți mișto de mine?! Nu cred! Nu cred! E adevărat, Irina?! Nu cred, mulțumesc din suflet”, a „explodat” concurenta, care și-a stăpânit cu greu reacțiile și emoțiile.

„Nu m-am așteptat ca eu să fac parte dintr-o finală. Pur și simplu am crezut că e o glumă, dar e ceva magic și unic ce mi se întâmplă. Niciodată nu am fost undeva și să fiu așa de recunoscută, niciodată nu am fost atât de apreciată. L-am văzut pe Cătălin Scărlătescu sărind în sus de fericire, mă bucur că am reușit să0l fac mândru”, a adăugat concurenta, cu lacrimi de fericire în ochi.