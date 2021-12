Cătălin Scărlătescu are o relație de iubire cu Doina Teodoru. Prima declarație a chefului despre povestea de iubire discretă

Cătălin Scărlătescu și câștigătoarea iUmor trăiesc o poveste de dragoste pe care vor să o mențină discretă. Juratul show-ului culinar de la Antena 1 a plecat departe de România într-o vacanță alături de frumoasa comediantă, care a reușit să câștige admirația publicului iUmor, dar și a juriului.

Acesta s-a pozat la începutul lunii decembrie, însă fotografia ce părea a fi una simplă a stârnit și mai mult curiozitatea, după ce s-a văzut mâna unei frumoase femei pe mâna juratului de a Chefi la cuțite. Întrebările au curs și era lesne de înțeles că acesta și-a petrecut vacanța alături de o distinsă domnișoară care i-a furat inima.

Prima declarație a lui Cătălin Scărlătescu despre relația pe care o are cu Doina Teodoru

La scurt timp, Cătălin Scărlătescu a și vorbit despre relația pe care o are alături de tânăra care a cucerit cu glumele sale picante, dar și cu talentul actoricesc.

Cheful a vorbit pentru CanCan.ro despre povestea de iubire pe care o trăiește alături de Doina Teodoru, după multe speculații care au curs în mediul online.

„Este o relație foarte specială și frumoasă… Și așa vreau să rămână”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru sursa citată.

Viața amoroasă a lui Cătălin Scărlătescu a fost mereu intens discutată, el fiind mereu discret cu femeia care i-a fost alături. Deși multe doamne și domnișoare au vrut să-i intre în grație celebrului chef, puține au fost cele alături de care acesta s-a afișat.

Școlărița din sezonul 3 iUmor i-a cucerit inima chefului! Doina Teodoru s-a remarcat în lumea divertismentului și a mediului online datorită interpretărilor sale de excepție, iar demne de menționat cu transformările în Dana Budeanu, celebra creatoare de modă, pe scena iUmor, Ecaterina Teodoroiu și Regina Maria, pe aceeași scenă a comediei.

Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri despre noua sa iubită. Îndrăgitul chef nu se mai ascunde

Cătălin Scărlătescu a vorbit despre iubita lui. Îndrăgitul chef este discret în privința vieții sentimentale, spunând că nu îi place să își afișeze viața personală la televizor. Recent Cătălin Scărlătescu, în vârstă de 49 de ani a mărturisit că trăiește o poveste de dragoste, evidențiind faptul că nu poate trăi mereu singur.

Acum, chef Cătălin Scărlătescu a dezvăluit că are o iubită, nu de mult timp. Juratul de la chefi la cuțite are 49 de ani și a mărturisit că are o iubită, pentru că nu poate sta „singur cuc”.

„Sunt un om normal. Mă țin și eu cu fetele de mână, le mai și sărut, chiar și pe stradă, am și eu iubită, că nu pot să stau singur cuc. De fiecare dată e ceva serios, că nu duci o chestie neserioasă în casă. Nu e de foarte mult timp, hai să nu intrăm în cifre. La relații nu am fost bun niciodată, când văd ceva care nu este în regulă, am dispărut. Sunt foarte indisponibil. Niciodată nu m-am afișat, nu îmi place să îmi duc viața privată și personală la televizor”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru Antena Stars.