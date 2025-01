Brigitte Pastramă, reacție furibundă după Revelionul din Poiana Brașov. Ce a nemulțumit-o: „Este un sentiment urât și nu recomand”

Brigitte și Florin Pastramă s-au întors în România pentru a petrecere Noul An. Iată ce i-a nemulțumit.

Brigitte și Florin Pastramă locuiesc la Dubai, însă au decis să facă Revelionul în țară, la un restaurant din Poiana Brașov. Alegerea însă nu i-a mulțumit deloc.

Brigitte Pastramă, reacție furibundă după Revelionul din Poiana Brașov. Ce a pus-o în dificultate: „Am venit din Dubai să ne simțim bine, nu să ne stricăm Revelionul!”

Brigitte Pastramă s-a mutat de o perioadă bună în Dubai, acolo unde locuiește și fiica sa. Cu toate acestea, trecerea dintre ani a vrut să o facă în România.

S-a pregătit cu o ținută specială, o rochie argintie, sclipitoare, fără bretele, pe care a accesorizat-o cu un cluch argintiu și pantofi negri. De asemenea, Florin Pastramă a purtat costum pentru petrecerea de Revelion.

Vedeta a rezervat o noapte la un hotel de lux din Poiana Brașov, potrivit unei surse. Așteptările au fost mari, însă vedeta nu a fost deloc mulțumită de servicii.

„Cea mai proastă experiență a vieții mele. Am rezervat noaptea de revelion la un hotel din Poiana Brasov, am întrebat fata care mi-a luat rezervarea dacă este în sala hotelului. Astăzi m-am trezit la balconul unei săli de evenimente K2, într-un colț, într-un balcon!

Nu mi s-a spus în ce condiții voi face această trecere dintre ani, este un sentiment urât și nu recomand nimănui Revelion aici!” i-ar fi criticat ea pe rețelele de socializare, conform sursei menționate anterior.

Serviciile hotelului au înfuritat-o la culme. Aceasta a criticat și mâncarea, dar și dorința personalului de a primi bacșiș.

„Cel mai odios revelion EVER! Păcat de artiștii cu care m-au ispitit să iau aici! Mâncare RECE, servicii pe șpagă de la șef de restaurant, care a avut tupeu să spună că, dacă venim «doar noi doi» ne dă locuri «jos» – tâmpita de mine nu mi-am dat seama să «centrez» ceva în buzunar, așa, am venit singuri, și am primit cel mai prost loc, jur, nu am văzut nimic, în sală și pe scenă… într-un colț, sus, la balconul care gemea de mese aproape lipite!

Mincinoși de la cea cu care am vorbit când am rezervat, care s-a dat managera de vânzări și era o simplă recepționeră, și până la «Virgil» care ne-a mințit ca pe proști! Rușine! Am venit din Dubai să ne simțim bine, nu să ne stricăm Revelionul!” a continuat ea.