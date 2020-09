Cătălin Voicu, fost membru al trupei Ro-Mania, i-a emoționat pe chefi cu povestea sa de viață

„Sunt fost cântăreț, actual agent de vânzări pentru o firmă de contabilitate. Am fost membrul unei trupe timp de 16 ani, am fost în formația Ro-Mania. M-am retras în urmă cu șase ani, dar formația merge înainte. M-am retras pentru că familia este mai importantă și vreau să fie mai aproape de ea. Sunt căsătorit de 20 de ani, am un copil de șase ani, care a venit în urmă cu trei ani în familie.

Am încercat să avem copii, am avut numeroase nereușite, inclusive o fertilizare in vitro. Am mers apoi pe ideea de adopție, l-am adoptat pe Alex în urmă cu trei ani. Acum pot spune că sunt un părinte împlinit din toate punctele de vedere. Dacă vrei să adopți cu adevărat se rezolvă totul foarte repede”.

Am descoperit apoi despre concurent cum a ajuns să participe în sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, dar și cine gătește cel mai mult la el în familie.

„Soția este cea care m-a înscris la acest concurs, presupun că i-a plăcut ce gătesc acasă. Eu, având maim ult timp liber, prefer să o aștept cu mâncărica acasă, soția se ocupă de deserturi”, a mărturisit Cătălin Voicu, mândru tare de familia sa, dar și dornic să reușească o performanță la „Chefi la cuțite”.