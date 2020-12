Ce mai face Diva lui Scărlătescu, după încheierea sezonului 8 Chefi la Cuțite. Lavinia Ilcău, poze incendiare pe Instagram

Diva lui Scărlătescu, mesaj după Finala Chefi la cuțite

„După terminarea sezonului am avut parte de un party împreună cu toți participanții sezonului 8, invitați din sezonul 7, cei trei Chefi, Gina, regizorii și multitudinea de persoane minunate ce stau in spatele celui mai tare cooking show din România ...

Mulțumesc pentru aceasta experiența Chefi la cuțite și tuturor celor care mă susțin și ma urmăresc”, a scris Lavinia Ilcău pe contul său de Instagram.

Lavinia Ilcău a mărturisit că Chefi la cuțite este o experineță memorabilia pentru ea.

În 2020 mi-am sărbătorit ziua de naștere pășind pentru ultima oară, după o lună jumătate în care am mers aproape în fiecare zi, în bucătăria Chefi la cuțite, este prima oară când pot să spun asta oficial, a fost o onoare să beau “o bere” la prânz cu chef Cătălin Scărlătescu și seara după finală sa sărbătoresc împreună cu toată echipa Chefi la cuțite. sȘi concurenții, căci a fost și petrecerea de sfârșitul sezonului 8, fost ceva diferit , nu credeam niciodată ca am sa ajung pana unde am ajuns, mulțumesc din suflet tuturor.

Cu siguranța puteam mai mult, cu siguranța e și prea mult... Importantă este călătoria da, dar pot să spun în primul rând că cea mai importantă lecție pe care am învățat -o din această călătorie, este că, înainte de a pleca la drum trebuie sa cunosc destinația, No more surprises.

Ionuț Belei a câltigat Chefi la cuțite, sezonul 8

Ionuț Belei, Sorin Bontea și Maria Șandru au intrat în finala „Chefi la cuțite” sezonul 8.

Rând pe rând, Ionuț Belei, Maria Șandru și Roxana Blenche și-au ales fiecare câte cinci concurenți alături de care luptă în marea finală „Chefi la cuțite”, sezonul 8.

echipa Roxanei Blenche a fost formată din: Vincent Lointier, Cristian Boca, Claudia Radu, Roxana Vasile, Andrei Hîncu (Kani).

Maria Șandru i-a ales în echipa sa pe: Alberto Chelu, Cristina Raiu, Silviu Costan (Foca), Adrian Luca, Zannidache Edmond (Zanni).

