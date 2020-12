Ce mesaj a postat Roxana Blenche pe Facebook, după finala „Chefi la cuțite”! „Azi mă ridic”

citește și: Mesajul Mariei Șandru, după Finala Chefi la cuțite, sezonul 8: „Vă cer iertare dacă v-am deranjat”

În urma jurizării ce a fost făcută de bucătari celebri din România, Ionuț Belei a fost desemnat câștigător al sezonului 8 „Chefi la cuțite”. Astfel, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea a pus mâna pe trofeul în valoare de 30.000 euro.

În timpul emisiunii „Chefi la cuțite”, la scurt timp după aflarea câștigătorului, Roxana Blenche a avut o reacție prin care a arătat tuturor că dă dovadă de mult fairplay.

Roxana Blenche, în finala „Chefi la cuțite” sezonul 8

„Îl felicit pe Ionuț. A fost și este un bucătar extraordinar. A fost un adversar de temut. Asta este o competiție, nu trebuie să fim triști. Nu trebuie să fim triste nici eu, nici Maria. Trebuie să fim la fel de pozitive fiindcă am ajuns până în finală, am fost toți trei în finală. Da, a câștigat Ionuț, dar și eu mă simt o câștigătoare din simplul fapt că am ajuns până aici”, a dezvăluit Roxana Blenche, la scurt timp după ce a aflat că Ionuț Belei e câștigătorul „Chefi la cuțite” 2020, sezonul 8.

Roxana Blenche, mesaj neașteptat publicat pe Facebook, după finala „Chefi la cuțite”, sezonul 8

Apoi, la ceva timp după, Roxana Blenche a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj adresat fanilor.

„Drumul meu abia incepe!

Aceasta experienta doar mi-a pornit pofta de lupta , pofta de competitii si pofta de “bucatarie”!

Va multumesc tuturor, deoarece ati fost alaturi de mine si ati facut aceasta experienta sa fie de un milion de ori mai frumoasa Echipa a fost alaturi de mine, iar fara de ea nu as fi fost aici ! AZI MA RIDIC IN FATA VOASTRA SI VA MULTUMESC ATAT CA OM, CAT SI CA BUCATAR ! AZI ziua mea a fost mai frumoasa datorita voua, Azi nu am sa fiu suparata deoarece am castigat mult mai mult decat premiul cel mare, am castigat respectul si inimile voastre! Vreau sa multumesc echipei ca a luptat alaturi de mine pana in ultima clipa! Vreau sa ii Multumesc lui Chef Florin Dumitrescu ca a avut incredere in mine si m-a sustinut pana la final.

Roxana Blenche, în finala „Chefi la cuțite” sezonul 8

Vreau sa ii multumesc Mentorului si “Tatalui meu” Chef Cezar Munteanu pentru ca m-a invatat sa fiu un bucatar profesionist si om in acelasi timp.

Vreau sa ii multumesc lui Chef George Valery si Chef Claudio Costea pentru bucatarul care m-au invatat sa devin.

Si mai am sa va zic doua cuvinte : TE IUBESC.

-Mami: Pentru ca ai fost langa mine mereu.

-Alexandra : Ai crezut in mine chiar si atunci cand eu nu!

-Tati: Esti mereu alaturi de mine de acolo de sus.

-Catalin: Tu ai stiut mereu ce pot si ai stiut unde pot ajunge.

Semnat BLENCHEF”, a scris Roxana Blenche, pa pagina sa de Facebook.