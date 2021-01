Ce mai face și cum arată Silviu Nedelea, concurentul disputat de Dumitrescu și Bontea în sezonul 6 de Chefi la cuțite

Silviu Nedelea a fost cuțitul de aur al lui Bontea în sezonul 6 Chefi la cuțite

Faptul că Silviu Nedelea nu a ajuns în Finala Chefi la cuțite a fost un șoc pentru fanii emisiunii. Concurentul care a fost disputat de Dumitrescu și Bontea a transmis un mesaj după încheirea parcursului său în competiție:

„A fost o competiție dură! Cu emoții, cu dezamăgiri!

Finala această am lucrat-o pentru Florin Dumitrescu, singurul jurat care a crezut în mine, singurul care m-a ridicat de la pământ și m-a făcut să lupt până la capăt!

Pentru unii am fost prea timid la începutul competiției, pentru alții am fost prea dur pe parcursul probelor! Am fost critic și am atenționat greșelile ori de câte ori le-am văzut pentru că corectitudinea nu o pot schimbă doar că să mulțumesc pe alții! Probabil am deranjat, dar sunt convins că profesioniștii au apreciat! E atât de simplu să stai în față televizorului și să judeci, să nu ai nicio legătura cu gastronomia dar să arunci cu vorbe!

Eu zic să ne “vedem” și în viața reală, fiecare în bucătăria lui! Să gătim cu pasiune, să iubim și să respectăm meseria această! Să ne luptăm între noi și pentru cele mai bune rezultate în competiții cu adevărat importante în domeniul acesta!

Să gătim!!! Să învățam!!! Să facem din meseria această o ARTĂ!!!

Cătălin Scarlatescu: m-ai rugat să te iert 20 de minute încontinuu după finală! Mi-ai spus că nu îmi va ajunge o viața să te iert pentru ce mi-ai făcut pe parcursul ÎNTREGULUI concurs! Cum mi-ai ghicit farfuria m-ai depunctat pentru că ți-ai dorit enorm să câștigi cu Maria!!! AI DAT ÎN MINE că în nimeni altul, m-ai scos din Finală!!!Te-am iertat că om după primul minut în care m-ai îmbrățișat! Dar nu am să te iert că BUCĂTAR când am să te prind la gătit, noi 2, față în față!!!!

FLORIN DUMITRESCU, te respect enorm, îți recunosc public calitățile în nouă artă culinară, bazată pe gust, culoare, combinații de arome, improvizații de minut și mai ales modu de a monta preparatul pt că produsul final să fie o capodoperă!!

SORIN BONTEA, îți respect decizia prin care m-ai transferat în echipa TA ALBASTRĂ datorită AMULETEI, însă că profesionist ce eșți în acest domeniu, trebuia să fi CORECT să mă lași alături de FLORIN D. pt a-mi duce visul până la capăt. ( UN CUȚIT DE AUR NU TREBUIE SCHIMBAT) sper să înveți din greșeli”, a scris atunci Silviu Nedelea.

Florin Dumitrescu i-a plătit o poliță lui Sorin Bontea

În sezonul 8 a venit rândul lui Florin Dumitrescu să-i plătească o poliță lui Sorin Bontea. Când și-a folosit amuleta și a schimbat un concurent din echipa lui cu unul din echipa lui Bontea, a amintit de momentul în care Silviu Nedelea a fost pus în situația de a-și svhimba „frontul”: „Silviu Nedelea te salută”, a spus Florin Dumitrescu când și-a folosit amuleta de schimbare a unui concurent, în sezonul 8 Chefi la cuțite.