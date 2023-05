Ce mesaj a publicat Amalia Esa, la scurt timp după ce a fost selectată în echipa lui Cătălin Scărlătescu. Ce a dezvăluit

Zeci de concurenți s-au întrecut la cele două probe de bootcamp din sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite, însă Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au avut de împărțit doar 6 tunici fiecare. După ce au analizat atent farfuriile, cei trei au decis cine sunt concurenții alături de care vor lupta pentru marele trofeu.

La scurt timp după ce a fost aleasă de Cătălin Scărlătescu în echipa sa de tunici negre, Amalia Mihart (Esa) a publicat pe contul său de Instagram un mesaj neașteptat.

Ce mesaj a publicat Amalia Mihart (Esa) pe contul său de Instagram, la scurt timp după ce a fost selectată în echipa lui Cătălin Scărlătescu, în sezonul 11 Chefi la cuțite

La finalul bootcampului, concurenții au evut emoții mari și au sperat, până în ultima secundă, că vor prinde un loc într-una dintre cele trei echipe. Când și-a auzit numele, Amalia a avut o reacție cu totul și cu totul neașteptată.

„E bătăioasă, e nervoasă, e foarte luptătoare și nu s-ar da la o parte pentr nimic pentru a câștiga, așa că, din punct de vedere al atitudinii și al gustului, ea este top”, a zis Cătălin Scărlătescu despre olteanca în vârstă de 31 de ani.

Ulterior, la scurt timp după ce a ajuns în echipa neagră condusă de Cătălin Scărlătescu, Amalia Esa a publicat pe contul său de Instagram un mesaj neașteptat:

„Deși @chef_catalin_scarlatescu nu mi-a dat primul cuțit, mi l-a dat pe cel mai important! Sunt happy că am reușit să îl conving de ceea ce pot și mândră de descrierea pe care mi-a făcut-o atunci când m-a ales.✨ Ne revedem luni la @chefilacutite! Vă mulțumesc pentru mesajele de susținere pe care mi le-ați trimis până acum”, a fost mesajul publicat de concurentă pe pagina sa oficială de Instagram.

Înainte de verdictul din bootcamp, tânăra a mai publicat un mesaj în care a făcut o dezvăluire emoționantă despre toată această experiență pe care a trăit-o la Chefi la cuțite, înainte de bootcamp:

„Doamne, ce emoții, ce experiență! 😍 Vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis în urma vizionării ediției de aseară de la @chefilacutite. O țară întreagă a descoperit cu ocazia acestei emisiuni și una dintre cele mai ascunse povești ale vieții mele. O să mă deschid mai mult și aici pe acest subiect însă, momentan, am numai motive de bucurie. Sunt măgulită că am reușit să iau cuțitele și să merg mai departe. Dacă chefii au văzut ceva în mine, mi-am propus să dau tot ce am mai bun și să nu îi dezamăgesc. Sper să fiți alături de mine în continuare și să mă urmăriți în etapa următoare”, a spus Amalia Esa.

