Chefi la cuțite, 8 mai 2023. Amalia Esa, dezvăluire emoționantă despre boala prin care a trecut. Ce a povestit, cu lacrimi în ochi

Tânăra a venit la emisiunea Chefi la cuțite sezonul 11 ca să demonstreze că se pricepe foarte bine la gătit, însă a reușit să surprindă pe mulți atunci când a dezvăluit prin ce încercări a trecut, după ce medicii au diagnosticat-o cu o boală cruntă.

Amalia Esa a dezvăluit în ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 prin ce experiență emoționantă a trecut

Concurenta este designer vestimentar și, ca să îi impresioneze pe jurații emisiunii Chefi la cuțite, aceasta a decis să pregătească o rețetă de pulpă de rață confit cu cartof fondant și dulceață de ceapă roșie. Extrem de încrezătoare în forțele sale, aceasta a arătat că nu se lasă doborâtă de emoții.

„Pot să fiu un exemplu de femeie puternică, fiindcă la un moment dat viața m-a încercat foarte greu și doar cu multă putere și ajutor de la Dumnezeu poți depăși aceste lucruri. Am fost tentată, cumva, să fiu supărată pe Dumnezeu. Am avut cancer la gât. Eram tânără, aveam un băiețel acasă, de lângă care a trebuit să plec, fiindcă am ales să nu fac tratamentul în România. Eu când am ajuns la Paris eram deja stadiul 2. Chiar este și a fost o traumă, nu știu. Să fii tânăr și să descoperi lucrul ăsta, cu un bebe mic acasă, de un an, nu este cea mai ok veste pe care o poți primi. În această boală, psihicul te doboară în primul rând. Am fost supărată pe Dumnezeu, pentru că primul lucru pe care îl spui într-o situație de genul acesta este: De ce eu, Doamne? De ce eu, nu știu. Dar odată cu trecerea timpului am văzut câți oameni buni îmi sunt alături, mi-au dat putere să înțeleg că este doar un impas în viața mea, care oricum va trece.

Am înțeles că trebuie să fiu o luptătoare și să gândesc pozitiv. Îi sfătuiesc pe toți oamenii care trec prin asta astăzi să lupte pentru visul lor. Viața mea a început cu adevărat după ce m-am întors de la tratament. Sunt o mamă împlinită, un om de succes. Acum totul e mai frumos, mai perfect, mai potrivit. Cu marele premiu vreau să-mi deschid o asociație și să ajut toți oamenii cu problemele pe care eu le-am avut, ca să aibă putere să depășească impasul în care se află”, a dezvăluit tânăra, în ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat atent din farfuria cu pulpă de rață confit cu cartof fondant și dulceață de ceapă roșie.

Amalia Esa a dezvăluit chefilor faptul că are o afacere de succes și că face „rochii pentru femei puternice”. Emoțiile au fost mari, însă teama a fost înlocuită de fericire atunci când aceasta a văzut că a primit două cuțite și șansa de-a merge în bootcamp.

