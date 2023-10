Ce mesaj a transmis Cristina Sabău (Mariposa), după finala Chefi la cuțite sezonul 12. Fanii au primit o veste ce i-a bucurat

Cristina Elena Sabău (Mariposa) a făcut parte din echipa câștigătorului Chefi la cuțite sezonul 12, Janni Alexandridis. După emisiune, ea a făcut o dezvăluire ce i-a luat prin surprindere pe mulți.

Cristina Elena Sabău, zisă și Mariposa, a reușit să demonstreze în diferitele battle-uri și dueluri din show faptul că are stofă de bucătar. Aceasta a renunțat la cariera ei de avocat pentru a se dedica bucătăriei și talentul său culinar s-a remarcat din plin în emisiunea Chefi la cuțite sezonul 12. A fost eliminată după cel de-al zecelea battle, însă priceperea ei în materie de prăjituri l-au determinat pe Janni Alexandridis s-o aleagă în echipa lui, în marea finală Chefi la cuțite sezonul 12.

După emisiune, concurenta a transmis un mesaj la care fanii au reacționat imediat.

Ce mesaj a transmis Cristina Elena Sabău (Mariposa) după finala Chefi la cuțite sezonul 12

Iată mai jos mesajul transmis de concurentă pe pagina sa de Instagram:

„Ce seara, ce noapte! Va Multumesc gasca, sunteti minunati❤️🥳🥰

S-a terminat aventura Mariposei in show ul Chefi la cutite si continua o noua aventura😂

A fost o perioada plina de emotii, presiune, gatit contracronometru, țipete, plansete, râsete si multa invatare pt mine. Mi-a placut enorm de mult. Totul a inceput ca o joaca si usor a devenit ceva serios cu multa adrenalina. O perioada frumoasa din viata mea ce m-a facut sa-mi deschid aripile si mai mult. Chefi la cutite m-a ajutat sa ma cunosc si mai bine si sa-mi dea mai multa incredere in mine pt a-mi realiza visul dulce mult dorit. Am renuntat la profesia de avocat dupa 13 ani intenși de profesat in care am muncit mult.

Citește și: Maria Paraschiv, mesaj neașteptat după eliminarea Cristinei Sabău (Mariposa) de la Chefi la cuțite. Ce a spus despre „rivala" ei

Maria Paraschiv, mesaj neașteptat după eliminarea Cristinei Sabău (Mariposa) de la Chefi la cuțite. Ce a spus despre „rivala” ei

Copii, timpul si dorinta de a vrea sa ma cunosc mai bine m-au indreptat intr-o alta directie mult mai dulce, suavă unde partea mea creativa se simte ‘acasa’. Simt ca sunt acolo unde imi este menit sa fiu. Si , asa, am devenit Creator de dulce in mica mea bucatarie. am crescut usor, am fost autodidactă si o data cu acest show si cu oamnenii pe care i-am intalnit mi-au dat curajul sa-mi deschid un mic magazin de dulciuri 🎂mariposiene.

Va multumesc tuturor pt sustinere, pareri împărtasite in online si nu numai, si pt ca existati in viata mea 🙏🏻

Iar acum, apar in fata voastra pt a va anunta ca, saptamana viitoare pe data de 27 Octombrie Mariposa 🦋va invita la deschiderea primului ei magazin dulce 🎂situat in Str Av Radu Beller nr 19, sec 1, Bucuresti 🥳🙏🏻🥰va astept din inima sa va lasati cuceriti de un dulce facut din pasiune pt voi.

PT mai multe detalii voi revenii maine, acum sunt super obosita si fericita. Va multumesc! Notati in agenda😉 Mariposa si-a luat zborul din show ul Chefi la Cuțite si a aterizat in noul ei magazin micut si dragut❤️🙏🏻🥰

Multumesc producătoarei Mona Segall, echipei de productie, stafului, fetelor de la machiaj, reporterilor, Iustina Aura pt grija acordata si pt toata experienta trăită 🙏🏻😉❤️

Multumesc Chefilor Chef Sorin Bontea , Chef Florin Dumitrescu si Chef Catalin Scarlatescu pt susținerile si vorbele frumoase la adresa mea din timpul concursului🥂🙏🏻

Multumesc familiei pt ca ma sustine neconditionat🙏🏻”, a scris Mariposa pe Instagram.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară: „Wooow!!! Super! Abia astept sa te vizitez si sa ma indulcesc! ❤️🤗”, „Felicitări!😍😍😍”, „Bravo, mult succes în continuare! Fie ca fluturașii dulci să nu fie la fel de efemeri ca cei reali!😍❤️”, „Felicitări mult succes în continuare ❤️❤️❤️”.

În sezonul 12, Irina Fodor a adus surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV a fost alături de cei trei chefi pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care a adus cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu s-au schimbat în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii au continuat să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Una dintre noutățile show-ului culinar a fost o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au avut un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care a preluat acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite. După ce și-au format echipele, chefii au dat startul battle-urilor și al duelurilor și au sperat că vor ajunge în finală cu cât mai mulți concurenți. La final, pe 18 octombrie 2023, în marea finală, Janni Alexandridis a câștigat finala Chefi la cuțite sezonul 12.

