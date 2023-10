Maria Paraschiv, mesaj neașteptat după eliminarea Cristinei Sabău (Mariposa) de la Chefi la cuțite. Ce a spus despre „rivala” ei

Maria Paraschiv din echipa Amantiei Regale a făcut publice mai multe detalii din spatele camerei de filmat după eliminarea Cristinei Sabău (Mariposa) de la Chefi la cuțite, sezonul 12.

Maria Paraschiv, din echipa lui Chef Florin Dumitrescu, a avut o reacție inedită în mediul online, după ce concurenta din echipa rivală a părăsit competiția. Cristina Sabău (Mariposa) a fost eliminată în ediția 25 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 11 octombrie 2023.

Ce detalii din culise a dezvălui Maria Paraschiv, după eliminarea Cristinei Sabău (Mariposa) de la Chefi la cuțite, sezonul 12

Deși în timpul competiției, Maria și Mariposa au fost adversare, în spatele camerelor de filmat între cele două s-a legat o frumoasă relație de prietenie. Astfel, după ce concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea a fost eliminată de la Chefi la cuțite, sezonul 12 tânăra a făcut dezvăluiri inedite din din culisele show-ului.

„Din păcate aseară Mariposa si Nadd ne-au parasit😕 Spuneam in postarea cu cuțitul că sunt recunoscătoare pentru oamenii frumoși pe care i-am cunoscut din sezonul 12 si că o să vă spun tot.

Ei bine, Mariposa este una dintre persoanele de care m-am apropiat cel mai tare, una dintre cele mai puternice de altfel.

A fost strigată PRIMA în acest sezon in echipe așa cum de multe ori tot prima a fost și în individuale și actually cred că a avut cele mai multe note de 15 din emisiune in condițiile in care nu este bucătar”, și-a început Maria mesajul postat pe contul ei de Instagram.

Concurenta din echipa lui chef Florin Dumitrescu a făcut publice mai multe detalii și din viața personală a Mariposei, care nu s-au văzut la TV.

„Dincolo de emisiune, unde sunt sigură că mulți ați ajuns sa o iubiți, Mariposa este o mamă incredibilă care își cunoaște si iubește copii cum rar mi-a fost dat sa văd, o persoană șocant de răbdătoare, pozitiva, empatică si ambițioasă.

O creatoare de dulce efectiv genială cu care chiar am ajuns să colaborez și din mâinile căreia, in scurt timp veți avea si voi norocul să gustați și să simți un real curcubeu pe cerul gurii in propriul ei spațiu.

Sper ca, Mariposa sa fie un exemplu pentru voi, cei cărora va este teama să vă urmați visele!”, a mai adăugat aceasta în descrierea unui clip video în care apar amândouă, în timpul competiției.

