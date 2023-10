Ce mesaj a transmis Maria Paraschiv de la Chefi la cuțite sezonul 12. Ce au observat fanii imediat

Maria Paraschiv de la Chefi la cuțite sezonul 12 a transmis un mesaj pe contul său de Instagram și fanii au reacționat imediat.

Maria Paraschiv a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Chefi la cuțite sezonul 12. Recent, aceasta a transmis un mesaj la care fanii au reacționat rapid.

Ce mesaj a transmis Maria Paraschiv de la Chefi la cuțite sezonul 12

„Aseară eu am câștigat! Nu există premiu mai mare pentru mine, banii nu pot cumpăra momentele pe care eu le-am trăit la @chefilacutite alături de bunica.

Datorită ei, datorită bunicului meu despre care vă voi povesti cu o alta ocazie, am avut o copilărie de poveste.

Bunica este cea care mă trezea in fiecare dimineață cu pupici și îmbrățișări făcându-mi ziua frumoasă de la bun început, cu micul dejun si pachețelul gata pregătite, cea care ieșea pe geam să mă aștepte știind ca ajung de la grădinița/școala. Aveam mereu prânzul pregătit cu 3 feluri de mancare, iar in tot acest timp comunica cu mine despre cum s-a desfășurat ziua mea si ea este cea care m-a învățat sa fiu responsabilă in casă făcând zilnic activități mici dar plăcute cu mine in casă.

Am avut o copilărie plină de activități, mergând cu mine atât ea cât si bunicul meu la orice sport vedeam si îmi doream să încerc, la școala de muzică și multe altele.

Mi-a umplut sufletul cu artă si frumos mergând cu mine aproape in fiecare Weekend la teatru, citindu-mi sau ascultând povești cu mine in fiecare seară înainte de culcare.

M-a învățat să apreciez si să valorific munca si implicarea oamenilor, să văd dincolo de aparențe și să imi exprim sentimentele.

Vă mulțumesc vouă, celor care ne-ați urmărit si mi-ați ascultat povestea, mulțumesc @chefilacutite pentru că datorită vouă am una dintre cele mai frumoase amintiri alături de bunica mea! #family #grandma #love”, a fost mesajul transmis de Maria Paraschiv pe contul său de Instagram.

„Ce mult semeni cu ea ❤️ Superbă doamnă!!! IAR TU ESTI UN OM DEOSEBIT ,MARIA! Un caracter și un suflet cum rar vezi în zilele noastre❤️ TE IUBESC❤️”, „Iubirea de bunica e ceva divin, este mai presus de orice! Va ador! Parca sunt eu si buni!💕”, „Bravo Maria,mi-a plăcut mult de tine la Chefi la cuțite,ai fost super 🤩.Mult noroc pe viitor.❤️”, iată doar o parte din mesajele primite de concurentă de la cei care o urmăresc și o apreciază.

Edițiile integrale Chefi la cuțite sezonul 12 se văd în AntenaPLAY

În sezonul 12, Irina Fodor a adus surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV a fost alături de cei trei chefi pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care a adus cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu s-au schimbat în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii au continuat să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Una dintre noutățile show-ului culinar a fost o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au avut un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care a preluat acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite. După ce și-au format echipele, chefii au dat startul battle-urilor și al duelurilor și au sperat că vor ajunge în finală cu cât mai mulți concurenți. La final, pe 18 octombrie 2023, în marea finală, Janni Alexandridis a câștigat finala Chefi la cuțite sezonul 12.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.