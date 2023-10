Ce a dezvăluit Maria Paraschiv despre mama ei, înainte de semifinala Chefi la cuțite, sezonul 12. De ce nu îi poate fi alături

Ce a dezvăluit Maria Paraschiv despre mama ei, înainte de semifinala Chefi la cuțite, sezonul 12. Cu ce se ocupă aceasta

Maria Paraschiv se numără printre concurenții care s-au calificat în semifinala Chefi la cuțite, sezonul 12. Așa cum s-au obișnuit fanii show-ului culinar până acum, în această etapă vor avra o probă în care vor găti alături de cei dragi. Din păcate pentru concurenta de la Chefi la cuțite, sezonul 12 mama ei nu îi va putea fi alături și a explicat care este adevăratul motiv.

Încă din preselecții, Maria Paraschiv de la Chefi la cuțite a vorbit despre familia ei. Tânăra concurentă din echipa Amanitei Regale a venit însoțită de bunica ei care a jucat un rol important în cariera ei de bucătar. Mai mult decât atât bunica a fost cea care s-a înscris în competiție, însă din cauza unei accidentări nu a mai putut participa și astfel a înlocuit-o tânăra.

Dacă la acel moment, ea doar spera să obțină trei cuție, ulterior ea a fost aleasă de chef Florin Dumitrescu în echipa sa și acum luptă în semifinală. În acest context, Maria Parasciv de la Chefi la cuțite, sezonul 12 a mărturisit de ce mama ei nu îi poate fi alături într-un moment atât de important.

Iată ce a explicat în mediul online, alături de o serie de poze adorabile din copilărie, alături de cea care i-a dat viață.

„Știu că așteptați in această seară să o vedeți cu toții pe bunica, dar vreau să împărtășesc cu voi câte ceva despre mama.

Mama pe care nu ați văzut-o pentru că, din păcate pentru noi, dar din fericire pentru mulți alți oameni, fiind cadru medical nu are mereu posibilitatea de a fii lângă noi fizic in toate momentele, cu toate că vă asigur ca sufletește, trăiește lângă mine si lângă sora mea mai mică fiecare moment din viata noastră.

Este adevărat, am spus că fără bunica nu as fi fost cine sunt azi din multe puncte de vedere, însă cea care a făcut sacrificiul suprem, a fost mama. Ea este cea care la vârsta de 20 de ani a plecat într-o țară străină pentru a-mi oferii un viitor financiar mult mai bun, cea care mi-a dus dorul în momentele in care eu nici nu puteam conștientiza sentimentul.

M-a susținut, înțeles si mi-a dat încredere in fiecare moment al vieții, m-a învățat sa fiu responsabilă si asumată cu deciziile mele, m-a lăsat sa fac tot timpul ceea ce ma face fericită și m-a încurajat si învățat sa fiu “EU” in permanență indiferent de părerile oamenilor.

Mi-a fost mereu prietenă înainte de orice, m-a ascultat, motivat si ocrotit poate chiar si când nu meritam.

Toate cuvintele frumoase pe care mi le adresați, se datorează familie mele!”, a ținut să precizeze concurenta din echipa Amanitei Regale, chiar înainte de semifinala Chefi la cuțite, sezonul 12 din 17 octombrie 2023.

