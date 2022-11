Ce mesaj neașteptat a publicat Florin Dragomir, la scurt timp după ce a fost eliminat! Ce a recunoscut cuțitul de aur

În ediția 34 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, Florin Dragomir a fost eliminat din competiție, spre marea surpriză a tuturor. Se pare că spaghetele au purtat ghinion cuțitului de aur al lui Florin Dumitrescu.

La scurt timp după eliminare, concurentul a publicat pe contul său de Instagram un mesaj complet neașteptat, la care fanii au reacționat imediat.

Ce mesaj a publicat Florin Dragomir, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu, după eliminarea sa de la Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1

În ediția 34 a emisiunii Chefi la cuțite, cel de-al 14-lea battle a adus o temă de gătit inedită. Fiecare echipă a primit sarcnia de-a pregăti un fel principal, o salată de crudități și un desert, totul folosind mini-instrumentele de gătit puse la dispoziție de Gina Pistol. A fost egalitate, așa că toată echipa lui Cătălin Scărlătescu a intrat la duel alături de câte 3 alți concurenți din celelalte două echipe.

Citește și: Ce mesaj neașteptat a publicat Titus Antonescu, la scurt timp după ce l-a salvat Sorin Bontea de la eliminare! Ce a recunoscut

Fiecare concurent a primit un ingredient bio, cu care a trebuit să pregătească o rețetă cât mai gustoasă. Se pare că, dintre toți, cea mai nereușită farfurie a fost cea pregătită de Florin Dragomir, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu în sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite.

La scurt timp după ce a fost eliminat, concurentul a publicat pe contul său de Instagram un mesaj complet neașteptat, la care fanii au reacționat imediat

„Asta a fost.

Mă bucur că am reușit să ajung până în battle 14, cifră ce nu am să o uit niciodată. 14 este ziua în care am fost difuzat pentru prima oară când am obținut cuțitul de aur dar si ziua în care m-am născut.

Vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea și încurajarea.

Am câștigat! Da, în urma participării mele la @chefilacutite am câștigat atât de multe. De la prieteni, schimb de experiențe și lecții de viață până la faptul că am ajuns să fac parte din echipa lui Chef Florin Dumitrescu, un vis de mult dorit. Mulțumesc Chef!



Vă iubesc și vă mulțumesc tuturor celor ce mă urmăresc.

#chefilacutite #cutituldeaur #sezon10 #battle14”, a scris Florin Dragomir, cuțitul de aur din sezonul 10, pe contul său de Instagram.

Fanii au reacționat imediat și au transmis numeroase încurajări tânărului care a fost cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu în sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite, de la Antena 1.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespectatorii au parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay a fost doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.

Bătălia continuă! Nu rata Marea Finală a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, difuzată pe 1 Decembrie, de la ora 20:30, la Antena 1!