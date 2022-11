Ce mesaj neașteptat a publicat Titus Antonescu, la scurt timp după ce l-a salvat Sorin Bontea de la eliminare! Ce a recunoscut

În ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite, Titus Antonescu a întâmpinat dificultăți la proba duelului, ce i-a pus pe concurenți să pregătească un ou pentru micul dejun, un sandviș și o salată. Se pare că misiunea a fost una într-atât de dificilă încât i-a adus lui Titus un punctaj de doar 7 puncte, lucru ce l-a făcut să fie concurentul eliminat. Totuși, surpriza cea mare abia apoi a venit, când Sorin Bontea a ales să folosească o amuletă pentru a-l salva pe tânărul care a cucerit inimile multora cu felul său de-a se purta.

La scurt timp după, Titus Antonescu a publicat pe contul său de Instagram un mesaj cu totul și cu totul neașteptat. Fanii au reacționat imediat când au văzut ce a dezvăluit acesta.

Ce mesaj neașteptat a publicat Titus Antonescu pe Instagram, la scurt timp după ce a fost eliminat și apoi salvat printr-o amuletă de către Sorin Bontea, la Chefi la cuțite sezonul 10

Simpatic, muncitor și cu o puternică dorință să își ajute echipa, Titus a fost inițial o „panteră roz” din echipa lui Florin Dumitrescu, dar ulterior a ajuns în echipa de aur galben a lui Cătălin Scărlătescu. În ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, duelul i-a cam dat bătăi de cap concurentului, care a obținut doar 7 puncte pentru farfuria sa cu ou, salată și sandviș.

Eliminat, acesta a izbucnit în lacrimi și s-a dus resemnat în bucătărie, pentru a-și lua la revedere de la toată lumea. Apoi a venit surpriza cea mare: Sorin Bontea a folosit o amuletă și l-a salvat pe tânăr, aducându-l în echipa sa.

Toți au fost surprinși de gest și chiar Cătălin Scărlătescu a zâmbit mulțumit și chiar i-a mulțumit lui Sorin Bontea pentru gestul făcut. Cu lacrimi în ochi și vizibil emoționat, Titus Antonescu s-a pus în genunchi și cu greu și-a mai putut stăpâni emoțiile. Copleșit, acesta a dezbrăcat tunica de aur galben și a fost ajutat de colegi să o îmbrace pe cea de aur alb. Primit cu brațele deschise de către noua sa echipă, Titus Antonescu a fst mai mult decât încântat de situație și a publicat chiar și un mesaj neașteptat pe Instagram.

„New team!…again…



Well, nu a fost amuleta lui @chefflorindumitrescu , a fost cea a lui @chef.sorinbontea.official !

Dacă a fost să-mi fie promisă o amuletă, am primit😂🤍



Vă mulțumesc tuturor pentru toată dragostea și mesajele frumoase, mai ales colegilor din emisiune🤍



Mă bucur maxim că acum pot spune că am făcut parte din toate echipele și am fost, mai mult sau mai puțin, ales de toți trei chefii să fac parte din echipa lor!



@chefilacutite continuă! DE DATA ASTA PE ARGINTIU!

Abia aștept să îmi port toate bijuteriile argintii pentru că asta e culoarea mea!



Mulțumesc mult @chef.sorinbontea.official și abia aștept să văd ce facem în noua formulă🤍



Ne vedem mâine🤍



Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespectatorii au parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay a fost doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.

