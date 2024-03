Ce s-a întâmplat în primele zile de filmare pentru Chefi la cuțite sezonul 13! Ce a dezvăluit Chef Alexandru Sautner

Cel mai apreciat cooking show din România, Chefi la cuțite, vine la Antena 1 cu rețeta plină de surprize a celui de-al 13-lea sezon, care va avea premiera maraton pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia sunt cei patru jurați care au trăit în platoul Chefi la cuțite emoțiile unui nou început, confruntându-se pentru prima dată cu adrenalina un show de televiziune de anvergură și cu presiunea luptelor pentru amulete în care au fost implicați din postura personajelor principale.

Ce a dezvăluit Chef Alexandru Sautner despre adrenalina din primele zile de filmare pentru Chefi la cuțite sezonul nou

În așteptarea marii premiere, jurații au vorbit deschis despre toate aceste momente care au reprezentat primii lor pași în povestea sezonului 13 Chefi la cuțite.

„Experiența primelor zile de filmare pentru Chefi la cuțite a fost ceva ce nu pot descrie în cuvinte și cu siguranță va rămâne printre cele mai puternice experiențe din viața mea. În nopțile din primele zile am aflat câte medicamente există ca să poți să dormi. Nu puteam să dorm. Cred că nici când s-a născut băiatul meu nu am fost atât de stresat. În viață, tot ce ți se întâmplă și rămâne remarcabil se împarte în etape. Nunta, nașterea copilului, juriul Chefi la cuțite sunt niște etape. Eu, de-acum, voi vorbi despre momente de după venirea în juriul Chefi la cuțite. Viața mea de-aici începe”, a mărturisit Chef Orlando Zaharia.

„Am avut emoții cât platoul acela de mari! E ceva cu totul nou. Tensiune, necunoscut... La televizor vezi doar o parte din aceste trăiri. Am simțit presiunea de-a arăta cea mai bună variantă a mea. După primele zile veneam acasă încă tensionat, cu emoții și nu puteam dormi. Dar toată această experiență încărcată de adrenalină îmi place – pentru că este un show TV unde bucătăria este campioana. Și de-asta simt că mi se potrivește.”, a povestit Chef Ștefan Popescu.

„La un show de o asemenea anvergură e normal ca emoțiile să fie foarte mari. Să nu uităm că este show-ul culinar cel mai urmărit din România și noi suntem actorii principali. Prima dată când am venit, eram încordat. Cele dintâi zile, cât ne-am familiarizat cu jurizările și amuletele, au fost foarte grele. În primele trei zile nu știu dacă am dormit opt ore. Tensiunea unei provocări noi și dorința arzătoare de-a excela te consumă. La amulete, de cum intră Irina și ne spune ce ne așteaptă, simt un val de căldură care se oprește în stomac”, a declarat Chef Alexandru Sautner.

„Primele zile de filmări mi-au adus emoții comparabile cu momentul în care am luat steaua Michelin. Iar când am descoperit cât de multe persoane muncesc în spate, m-am simțit cu atât mai responsabil pentru rolul primit. Fiindcă vorbim de un show culinar – deci la oamenii de acasă trebuie să ajungă o mie de lucruri în plus față de farfuria pe care o face fiecare la amuletă, de exemplu, pentru că telespectatorii nu pot gusta preparatele. Zilele de început au fost intense, dar toată echipa m-a făcut să mă simt ca acasă, am fost primit ca într-o familie și m-am simțit tare bine”, a spus Chef Richard Abou Zaki.

Pentru cei patru jurați, emoțiile luptelor pentru amulete au fost cu atât mai mari cu cât, de data aceasta, ele duc dinamica întregii competiții la un nou nivel. Dincolo de avantajele pe care oferă, în sezonul 13 Chefi la cuțite amuletele decid cine sunt cei trei Chefi care ajung în etapa Confruntărilor dintre echipe.

Ce noutăți aduce show-ul culinar telespectatorii vor afla pe larg începând cu premiera maraton Chefi la cuțite, difuzată la Antena 1 pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30.