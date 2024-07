Chef Alexandru Sautner, imagini rare cu cei trei copii ai săi. Cum s-a pozat juratul de la Chefi la cuțite alături de familie

Chef Alexandru Sautner se mândrește cu o familie superbă! Juratul de la Chefi la cuțite are trei copii minunați și o soție extrem de frumoasă.

Chef Alexandru Sautner este un familist convins. Deși preferă să fie rezervat în ceea ce privește viața personală, acesta nu ezită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente pentru el.

Recent a fost sărbătoare mare în familia juratului de la Chefi la cuțite. Flavia, soția acestuia și-a sărbătorit ziua de naștere. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că juratul de la Chefi la cuțite își iubește enorm partenera, motiv pentru care i-a transmis un mesaj emoționant cu această ocazie specială chiar pe contul de Instagram.

Lui chef Alexandru Sautner nu i-a fost teamă să își exprime sentimentele pentru Flavia în fața oamenilor din mediul online. Mai mult, acesta s-a gândit să-i facă o surpriză de zile mari femeii care i-a dăruit o fetiță.

Juratul de la Chefi la cuțite i-a făcut cadou soției sale o vacanță în Turcia alături de oamenii dragi. Și cei doi copii ai lui chef Alexandru Sautner din fosta căsnicie au fost chemați să petreacă ziua de naștere a Flaviei.

Se pare că actuala parteneră a juratului de la Chefi la cuțite are o relație foarte specială cu fata și băiatul acestuia din prima căsătorie. Aceștia se înțeleg de minune, iar când se întâlnesc se bucură de fiecare moment trăit împreună.

Chef Alexandru Sautner, imagine rară alături de cei trei copii ai săi. Cum arată fiica și fiul juratului de la Chefi la cuțite din fosta căsnicie

Puțini sunt cei care știu faptul că chef Alexandru Sautner a fost căsătorit cu Anna Sautner, iar din rodul iubirii lor au rezultat doi copii minunați. O fată care acum are 20 de ani și un băiat în vârstă de 24 de ani.

După despărțirea de fosta soție, juratul de la Chefi la cuțite a păstrat o legătură deosebită cu fiica și fiul său. Chiar dacă aceștia locuiesc alături de mama lor, cei doi își fac mereu timp să își viziteze tatăl.

În urmă cu puțin timp, chef Alexandru Sautner a avut parte de o revedere emoționantă cu cei doi copii ai săi. Imaginile copleșitoare au fost distribuite în mediul online chiar de juratul de la Chefi la cuțite.

Mai mult, cheful a publicat și o imagine înduioșătoare alături de frumoasă lui familie. În poza acestuia apar cei trei și actuala soție, Flavia.

Un lucru este cert, chef Alexandru Sautner se mândrește cu cei trei copii ai săi, dar și cu superba lui parteneră. Din imagine se mai poate observa faptul că fiica cea mare și fiul juratului de la Chefi la cuțite au moștenit o mare parte a trăsăturilor de la tatăl lor.

„Am trăit cea mai frumoasă experiență, cu totul neașteptată. Flavia a vorbit cu copiii mei cei mari, care locuiesc în Germania, să ne fie alături în această scurtă vacanță”, a povestit chef Alexandru Sautner.

„Soția mea a organizat totul în secret, iar planul i-a reușit de minune: ea le-a luat biletele de avion, iar timing-ul a fost perfect – am ajuns cu toții în același timp la Istanbul. Vă dați seama ce fericire am trăit la aeroport, atunci când m-am întâlnit cu Anna și Constantin, fiica și fiul meu din prima căsnicie! Sunt foarte apropiat de ei – iar soția mea, Flavia, are o legătură extraordinară cu ei. Este, de altfel, unul dintre multele lucruri cu care Flavia m-a cucerit atunci când a început povestea noastră de iubire: a legat o relație atât de frumoasă cu Anna și Constantin. M-am bucurat astfel de trei zile memorabile împreună cu toți ai mei – fiica cea mică, Emma Maria, copii cei mari și, bineînțeles, sărbătorita noastră, Flavia.”, a mai adăugat el.