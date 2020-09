Chef Florin Dumitrescu, piesă cu mesaj special, înainte de sezonul 8 „Chefi la Cuțite”! Ce a dezvăluit juratul

Am continuat cântatul și când am ajuns la platou, le-am spus colegilor ce idee mi-a venit, iar ei au plusat și au zis “Ce-ar fi să facem toată piesa așa, să filmăm chiar și un videoclip. L-am sunat imediat pe Adi Despot să îi spun ce idee mi-a venit și să îi cer dreptul pentru a folosi linia melodică.

Ziua respectivă am fost greu de suportat pentru că unde eram eu se auzea și piesa, în fiecare pauză am stat și am scris versuri. A fost foarte mișto pentru că toată lumea era implicată și mai venea cu câte o idee.

