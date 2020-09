Colegii îi fac altar lui Cătălin Scărlătescu în noul sezon Chefi la Cuțite

O icoană care îl înfățișează pe celebrul chef va fi adusă în culise pentru ca toți cei care trec pe acolo să i se poată închina. Pe măsura ce zilele trec, altarul improvizat va avea și lumânări, cădelniță, iar mirosul de tămâie se va împrăștia în tot platoul. „Am stradă, am statuie, sunt bun național, patrimoniu UNESCO, președintele bucătarilor din Calea Lactee, Barajul Vidraru, Arcul de Triumf...acum am nevoie și de zi în calendar, așa a zis și colegul meu, Chef Bontea. Problema mea e că sunt născut de Sfântul Ilie, deci cred că va trebui să facem o modificare”, a povestit râzând chef Cătălin Scărlătescu.

Chefi la cuțite, cel mai așteptat cooking-show al momentului revine la Antena 1 luni, 7 septembrie, de la ora 20.30. Al optulea sezon se va servi în porții generoase, de luni până miercuri, după Observator.