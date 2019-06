Chef Florin Dumitrescu a renunțat la plete și la barbă! E de nerecunoscut: „Ai scăpat prea mult mașina de tuns”

Chef Florin Dumitrescu și-a șocat fanii la propriu! A simțit nevoia de o schimbare și nu a stat pe gânduri nicio secunda. A luat mașina de tuns, iar rezultatul a fost unul radical.

Chef Florin Dumitrescu s-a si filmat in timp ce se pregatea sa renunte la podoaba capilara.“Mai tai putin din el”, si-a anuntat Florin Dumitrescu fanii, însă nimeni nu bănuia ce avea să se întâmple.

„A scapat prea mult masina de tuns”, este mesajul atasat fotografiei de dupa vizita la frizerie.

Prietenii virtuali au reactionat imediat. In timp ce multi sunt de parere ca noul look il prinde, altii nu l-au mai recunoscut.„Cine-i in poza?”/„Ce schimbare”/„Foarte buna alegere”, sunt cateva dintre comentarii.

