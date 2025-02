Adelina Pestrițu, o nouă operație la nivelul sânilor. Cum s-a filmat în ziua intervenției și ce și-a dorit să schimbe de această dată!

După ce în urmă cu aproximativ un an Adelina Pestrițu renunța la implantul mamar, acum vedeta a decis să intervină din nou la nivelul sânilor.

Deși nimeni nu se aștepta să ia o decizie atât de rapid, Adelina a surprins din nou cu alegerile pe care le face.

Iată ce este intervenția pe care și-a dorit-o și cum se simte acum!

La ce intervenție estetică a apelat Adelina Pestrițu. A fost necesară anestezia totală

Adelina Pestrițu a decis că este momentul să se lase din nou pe mâna medicilor esteticieni. Influencerița nu a optat pentru un nou implant mamar, însă și-a dorit o operație de mastopexie, motiv pentru care nu a mai stat pe gânduri și a trecut la treabă.

Dornică să împărtășească cu cei din online experiența pe care o are, aceasta a filmat cum s-a pregătit pentru ziua cea mare pas cu pas și a oferit toate detaliile.

„Ziua intervenției a venit. M-am trezit la 05:00, nu mi-am pregătit micul dejun și nici nu mi-am băut cafeaua pentru ca atunci când ai o intervenție este interzis să consumi mâncare sau lichide cu cel puțin 12h înainte. M-am urcat în mașină și la 06:45 eram la spital pentru internare. Am completat un teanc de hârtii, iar mai apoi o doamnă asistentă m-a condus în rezerva mea, mare, încăpătoare, cu o atmosferă caldă și primitoare. M-a vizitat Dr. Radu Ionescu pentru a mă pune în temă cu ce urmează să se întâmple și am intrat la pregătiri.

După duș am fost preluată de un asistent medical care m-a dus în scaun cu rotile până la blocul operator, unde am mai trecut printr-o altă scurtă pregătire. În 3,2,1 m-a luat un somn profund și foarte odihnitor și m-am mai trezit peste 2h în patul din camera. Acum mănânc o supă, citesc o carte și mai trag câte un ochi pe Instagram. Vă mai țin la curent. Mulțumesc pentru susținere (am primit multe mesaje)” a scris aceasta pe pagina de Instagram.

Iată și videoclipul!

A doua zi după operație, Adelina Pestrițu a fost externată, urmând ca recuperarea să continue în propriul confort.

Se pare că aceasta se simte din ce în ce mai bine, mai ales că apare în online cu zâmbetul pe buze și fără să povestească despre dureri sau alte probleme.

Ce este mastopexia, intervenția chirurgicală la care a recurs Adelina Pestrițu

Mastopexia sau liftingul de sân este o operație care are ca scop modificarea semnificativă a formei sânului, dar nu și a volumului acestuia. Prin această intervenție sânii pot fi reconstruiți dacă aceștia și-au modificat forma în urma unor variații de greutate sau după o sarcină și alăptare.

Potrivit unei publicații, prin această operație este posibilă repoziționarea glandei mamare, a areolei, dar și a mamelonului într-o poziție corectă și estetică

Există mai multe tipuri de liftinguri mamare, iar printre cele mai des întâlnite sunt: periareolar, circumvertical, cicatrice în T inversat și lifting intern

