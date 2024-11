Cum arăta chef Richard Abou Zaki în copilărie. Imagine de colecție cu juratul de la Chefi la cuțite

Chef Richard Abou Zaki a scos de la sertar o fotografie cu el din copilărie. Acum în vârstă de 28 de ani, juatul de la Chefi la cuțite îți amintește cu drag de primii ani din viață, când și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie.

Richard Abou Zaki a fost îndrăgosit de bucătărie încă din copilărie. Juratul de la Chefi la cuțite și-a petrecut o mare parte a copilăriei în Italia.

„Primul lucru pe care l-am făcut cred că a fost o ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Așa a început bucătăria pentru mine, ca un joc. Dar mereu i-am spus mamei că vreau să fac din asta o carieră, iar ea m-a susținut întotdeauna”, a povestit juratul de la Chefi la cuțite.

Îl recunoști? Copilul cu cravată roșie din fotografie a devenit unul dintre cei mai apreciați și preimați chefi români

Chef Richard Abou Zaki a scos de la sertar o fotografie cu el în copilărie, purtând o cămașă albă și cravată și stând în brațele mamei sale.

Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki deține pentru al treilea an la rând simbolul excelenței culinare: steaua Michelin obținută cu restaurantul Retroscena.

”Păstrarea stelei Michelin este o promisiune pe care ți-o faci ție însuți, în primul rând, aceea de a rămâne mereu cel puțin la nivelul care te-a consacrat. Și, bineînțeles, este o promisiune făcută oamenilor care-ți calcă pragul și se bucură de ceea ce gătești”, a declarat Chef Richard.

Reconfirmarea stelei Michelin este o provocare continuă și o performanță pentru profesioniștii din domeniu. ”Am obținut steaua acum trei ani, în noiembrie 2021, la doar opt luni de la inaugurarea restaurantului Retroscena.

A fost atunci o reușită fantastică pentru mine și echipa mea – pentru că distincția a venit atât de repede de la deschidere. Și este și va fi o reușită în fiecare an în care steaua va rămâne a noastră. Ea este rezultatul muncii și al sacrificiului făcut de întreaga echipă, căreia îi mulțumesc”, a mai spus Chef Richard, care în urmă cu 3 ani a devenit cel mai tânăr chef cu o stea Michelin.

Cu toate că și-a definitivat pregătirea culinară în Italia, țara în care a plecat alături de familie pe când avea cinci ani și unde azi deține patru restaurante, Chef Richard și-a început cariera la Londra.

Juratul Chefi la cuțite a lucrat ca chef de partie în celebrul restaurant Le Gavroche, primul restaurant cu 3 stele Michelin din Anglia. Ulterior, tot în capitala regatului Chef Abou Zaki a avut parte de întâlnirea despre care azi spune că rămâne cel mai emoționant moment al carierei sale: a avut ocazia să gătească pentru Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, participând la o preselecție de bucătari pentru acest prilej regal.

„Cel mai emoționant moment din cariera mea a fost atunci când am gătit pentru Regina Elisabeta. Regina a fost și rămâne o emblemă mondială pentru Marea Britanie, iar pentru mine a fost foarte impresionant să văd cum oamenii se înghesuie în fața Palatului Buckingham să facă poze, iar eu ajunsesem la trei metri de ea. Am preparat atunci un meniu de șase feluri pentru Regina Elisabeta – am fost printre cei șase bucătari care rămăseseră acolo din 28, în urma unei selecții.

A fost una dintre marile mele împliniri atunci, am simțit că fac bine ceea ce fac în bucătărie. A fost un moment foarte emoționant, de care îmi voi aminti toată viața, pentru că nu se întâmplă în fiecare zi să gătești pentru Regină. Și culmea este că – deși se știe că, în general, un monarh, are o echipă de bucătari la palat – Le Gavroche a fost restaurantul ei preferat când era tânără. Acesta a fost locul în care eu mi-am început cariera și știu că Regina și-a dorit să se întoarcă acolo după mulți ani”, a povestit Richard Abou Zaki.

Începând cu noul sezon Chefi la cuțite, care va avea premiera pe 17 noiembrie la Antena 1, marele premiu oferit câștigâtorului sau câștigătoarei va cuprinde și un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, oferit de Chef Richard Abou Zaki.