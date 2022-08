Chef Sorin Bontea: “Sezonul 10 Chefi la cuțite este unul de referință. Toți vrem să-l câștigăm!”

Când vine vorba despre calitățile și defectele rivalilor săi consacrați, Sorin Bontea declară cu umor: “Florin e cel mai tânăr, Cătălin e cel mai solid, iar eu sunt cel mai frumos. Cătălin e ca un magnet, atrage oamenii. Oriunde apare și orice ar face, toată lumea se adună în jurul lui. Această calitate aș fura-o de la el, dacă aș putea. Iar ca defect, e cam ursuz câteodată. Și încă ceva: el niciodată nu recunoaște dacă greșește. Știe că a greșit, dar întotdeauna găsește un contraargument: ori nu știm noi despre ce vorbim, ori nu vedem bine.

La Florin, unul dintre lucrurile care îmi plac este deschiderea lui de a învăța mereu, citește foarte mult despre gastronomie în general, absoarbe informația ca un burete. Aș vrea să mai am și eu această putere de absorbție. Cât despre defectele lui: părul lung și barba.”

Care este acum relația dintre Chef Bontea și foștii săi concurenți

După nouă sezoane în care Chefi la cuțite a înregistrat recorduri de audiență, Chef Bontea povestește că are o colecție uriașă de amintiri și că se bucură atunci când are ocazia să le fie alături foștilor concurenți: “Țin legătura cu o mare parte dintre ei, cu unii am și gătit diverse rețete, așa cum se vede pe canalul meu de YouTube. Și nu numai cu cei din echipa mea țin legătura, ci și cu cei din echipele celorlalți doi.”

Bilanțul emoțiilor, al victoriilor și al celor mai aprige certuri se va face în sezonul aniversar, care vine cu cea mai ascuțită luptă în bucătărie! Și asta nu doar datorită concurenței dintre cei trei Chefi, dar și pentru că întrecerea culinară va dezvălui noi obstacole care vor duce adrenalina la cele mai înalte cote. “Mulți concurenți au crezut, de-a lungul timpului, că totul e mai ușor. Le-am spus: <Ați greșit emisiunea! Aici totul e pe bune.> Se vede că între noi competiția e reală. Iar sezonul 10 este de referință. Aniversăm un deceniu. Toți vrem să-l câștigăm. Eu am câștigat primul sezon, apoi sezonul patru, șase și opt. Acum zic că sezonul 10 e cu Bontea care-i și întrece!”

