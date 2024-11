Replica Adrianei Bahmuțeanu după ce copiii ei și ai lui Silviu Prigoană au fost luați de Protecția Copilului și a putut să-i vadă

Adriana Bahmuțeanu le-a dat replica celor care îi critică deciziile legate de copiii săi și ai lui Silviu Prigoană, după ce micuții au fost luați de Protecția Copilului.

Copiii minori ai lui Silviu Prigoană au fost luați de reprezentanții Protecție Copilului și duși într-un spațiu neutru, unde s-au întâlnit cu mama lor. Prima întâlnire a fost mediată de experții de la Protecția Copilului.

Ce spun autoritățile despre cazul copiiilor minori ai lui Silviu Prigoană

”Colegii de la DGAPSC din zona de reședință a minorilor, practic, au obligația legală de a asigura consilierea și informarea familiilor în astfel de cazuri. Evident, este un caz mai special din perspectiva mediatizării sale, care vine cu o încărcătură în plus pentru toți cei implicați. Mă bucur că s-a intermediat această întâlnire între copii și mamasi sunt convins că în curând va fi o decizie și în instanța specifică pe acest caz”, a declarat, la Realitatea PLUS, Rareș Petru Achiriloaie, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

Rugat să explice, din punct de vedere legal, în grija cui se află în prezent cei doi copii minori ai omului de afaceri Silviu Prigoană, Achiriloaie a zis că: ”ascultarea și opinia copilului este luată în considerare de la vârsta de 10 ani în sus": "Practic, în momentul de față, ei au încă stabilit domiciliul, din punct de vedere legal, la proprietatea tatălui răposat și colegii de la DGAPSC Sector 6 încearcă să informeze ambele părți cu privire la drepturile și obligațiile lor, astfel încât să medieze această situație”.

Întrebat unde se află copiii în acest moment, reprezentantul ANPDCA a spus că nu poate să dea astfel de detalii din dosar.

El a menționat că dacă părțile vor fi de acord să mai poarte astfel de discuții - atât copiii, cât și mama - ”cu siguranță că se vor mai întâmpla”: ”Din câte știu, există un proces deschis în instanță, există o solicitare de ordonanță prezidențială din partea mamei și dacă nu mă înșel chiar mâine e termen”.

Replica Adrianei Bahmuțeanu după ce copiii ei și ai lui Silviu Prigoană au fost luați de Protecția Copilului

”Cu psihopatii ai intotdeauna doua alegeri proaste. Daca te lupti pt drepturile copiilor, inseamna ca esti conflictual, faci scandal, ii indepartezi emotional. Daca stai deoparte, inseamna ca esti rece, insensibil si ii abandonezi.

Copilul este o fiinta extrem de manipulabila, de vreme ce insisi adultii pot fi usor manipulati. E trist ca tot manipularea, ignoranta si poate si coruptia sunt dominante, cand avem atatea legi bune, institutii si functionari bine platiti din averea publica.

Am ajuns in secolul 21, dar moral am regresat sub nivelul popoarelor barbare!!!”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.

