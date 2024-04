Chefi la cuțite, 1 aprilie 2024. Evelyn Balu, povestea de viață care i-a uimit până și pe jurați. Ce a spus despre fosta căsnicie

Evelyn Balu i-a uimit pe jurați cu povestea dureroasă de viață pe care a spus-o în ediția 6 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 1 aprilie. Concurenta le-a spus chefilor cum a ajuns să fie o victimă a violenței domestice.

Evelyn Balu are 31 de ani, vine din Satu Mare și este îngrijitoare copii. Concurenta și-a făcut apariția în ediția 6 a sezonului 13 Chefi la cuțite de pe 1 aprilie 2024 cu o mulțime de confesiuni dureroase.

Emoțiile și-au spus cuvântul în bucătăria show-ului culinar. Aceasta s-a abținut cu greu să nu plângă atunci când vorbea despre dorința ei de a merge mai departe în competiție. Ea s-a decis să-i impresioneze pe jurați cu o varză în vin roșu și piept de rață cu sos de portocale.

Deși nu a fost foarte mulțumită de preparatul său, cei patru chefi i-au apreciat tehnica de gătit înainte ca ușile să se deschidă și să o cunoască pe concurentă. Lucrurile au luat o întorsătură uluitoare când Evelyn Balu a început să vorbească despre viața personală.

La vârsta de 31 de ani, tânăra a dezvăluit că se află la primul său divorț. Din curiozitate, chef Alexandru Sautner s-a decis să o întrebe pe concurentă vârsta la care s-a căsătorit. Dezvăluirile ei l-au lăsat mască.

Ce poveste dură de viață are Evelyn Balu, concurenta din ediția 6 a sezonului 13 Chefi la cuțite de pe 1 aprilie 2024

Evelyn Balu le-a adus și mici cadouri juraților în ediția 6 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 1 aprilie 2024. Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner au primit turtă dulce de la concurentă.

„Sunt în curs de divorț, sunt mama a doi copii. Câțiva ani a fost bine după ce m-am căsătorit, dar după lucrurile s-au schimbat. Anul trecut s-a ajuns în situația în care n-am mai putut suporta violența domestică. Am fost aruncată pe geam de către soț.

Am avut un an greu, dar am depășit. Și le mulțumesc părinților mei că m-au încurajat și că sunt alături de mine, fiindcă era foarte greu altfel. Niciodată nu m-am gândit că vrea să mă distrugă. Când am conștientizat că trăiesc într-o relație toxică era deja târziu pentru că nu mai aveam puterea să pun stop. Mă amenința că el va face crimă pentru familia lui. Mi-a spus că nu se va alege nimic de mine pentru că nu sunt în stare de nimic.”, au fost dezvăluirile concurentei, vizibil afectată.

„Este o poveste extrem de șocantă!”, a spus chef Richard Abou Zaki.

„Aveam un călugăr care ne spunea cum să facem și ce să facem. Cu ajutorul lui a reușit să mă izoleze de ceilalți. Călugărul ăsta a stat tot timpul cu noi, săptămânal venea la noi. Când m-a aruncat pe fereastră mi-a zis că nimic din casă nu-mi aparține, nici măcar cei doi copii, s-a pus în fața ușii, m-a amenințat cu moartea și mi-a zis că va face crimă. Am vrut să mă salvez și sa ies pe geam, el m-a împins și am căzut pe un grătar din fier, m-am lovit foarte tare”, a mai adăugat ea cu lacrimi în ochi.

Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au decis să scrie următorul capitol din bucătăria show-ului prezentat de Irina Fodor.

Astfel, la Chefi la cuțite, în noul sezon, cei patru jurați aduc în ringul culinar impresionanta lor experiență, fiind pregătiți să descopere noi talente în domeniul gastronomic, dar și să se întreacă în arena amuletelor, care aduce noutăți, începând cu acest sezon.

Fiecare Chef va primi un număr de puncte pentru preparatul său la întrecerile amuletelor, punctajul final fiind criteriul în funcție de care se va decide cine sunt Chefii care trec în etapa următoare, căci doar trei dintre cei patru jurați vor avea o echipă în etapa confruntărilor. Nu în ultimul rând, juratul care nu își va alcătui o echipă va decide în ce tabără va intra câștigătorul cuțitului său de aur.

Chefi la cuțite sezonul 13 aduce rețete savuroase, confruntări savuroase, momente delicioase și povești de viață surprinzătoare.

