Chefi la cuțite, 29 aprilie 2024. Gabriela Lucuțar, Regina Întunericului, a fost eliminată din sezonul 13. Ce s-a întâmplat

Gabriela Lucuțar aka Regina Întunericului a fost eliminată din sezonul 13 Chefi la cuțite în ediția 18 de pe 29 aprilie 2024. De altfel, un concurent a obținut punctajul maxim și un avantaj puternic în battle-uri.

Ediția 18 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 29 aprilie 2024 a adus o veste neașteptată pentru chef Alexandru Sautner. Gabriela Lucuțar, cunoscută și ca Regina Întunericului, a fost eliminată din competiția show-ului culinar.

La scurt timp de la vestea că Mihai Dragomir a obținut 20 de puncte și un avantaj puternic, mentorul echipei galbene a primit o nouă „lovitură”. O concurentă importantă în grupul său pleacă acasă cu o farfurie de 4 puncte.

Punctajul Gabrielei Lucuțar i-a luat prin surprindere pe chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner, chef Orlando Zaharia și chef Richard Abou Zaki. Nimeni nu se aștepta ca ea să iasă cu un preparat atât de slab.

Se pare că ingredientul pe care l-a primit de la Claudia Sauliuc a pus-o în dificultate pe Regina Întunericului. Aceasta nu a gătit până acum cu foie gras, motiv pentru care a ajuns într-o situație dificilă.

Cum a reacționat Gabriela Lucuțar aka Regina Întunericului când a aflat că este eliminată din sezonul 13 Chefi la cuțite, în ediția de pe 29 aprilie 2024

În ediția 18 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 29 aprilie 2024, Gabriela Lucuțar și adversara ei, Caludia Sauliuc, au trăit momente pline de emoție. Cele două au rămas în fața chefilor, după proba individuală.

Chef Richard Abou Zaki și-a pus mâna în cap, fără pic de reținere, când a aflat preparatul făcut de Claudia Sauliuc. Deși mâncare ei nu a fost pe gustul juraților de data aceasta, concurenta s-a salvat cu șapte puncte.

„M-a dezamăgit tare! Sunt fericit că s-a salvat echipa mea, nu de ceea ce ai făcut tu în seara asta!”, a spus juratul.

Regina Întunericului a fost surprinsă de vestea că trebuie să părăsească show-ul culinar. Aceasta i-a spus lui chef Alexandru Sautner că starea ei de spirit nu a fost bună și nici ingredientul primit nu a ajutat-o.

„Nu am avut niciun fel de inspirație!”, a spus Gabriela Lucuțar.

„Doamne ferește ce am văzut în farfurie! Sincer, aș vrea să țin măcar 10 secunde de reculegere pentru săraca rață care a murit degeaba! Doamne ferește! Dacă vrei să ai clienți la tine acolo dă-le un preparat de ăsta. Îi ia inima imediat. Cea mai mare dezamăgire!”, a fost reacția lui chef Alexandru Sautner.

„Ea a vrut să mă pună pe mine în dificultate, dar Dumnezeu a văzut-o și a băgat-o pe ea!”, a dezvăluit Dumitru Arun Vasile.

„Eu i-am dat foie gras Reginei ca să plece acasă. Am pierdut, dar am și câștigat!”, a zis și Claudia Sauliuc.

Verdictul final a emoționat-o pe Gabriela Lucuțar: „Îmi venea să plâng! Nu m-am străduit suficient. Indiferent de cât de obosită sunt în viața de zi cu zi nu pierd atât de repede. De fapt, eu nu pierd niciodată! Consider că nu am pierdut nici acum, am cunoscut niște oameni minunați. Poate am făcut niște răutăți... Aș fi vrut să mai stau!”.

„Puțini au cunoscut-o cum am cunoscut-o eu! Ea nu este un om rău! Eu țineam la Regina foarte mult”, a spus Mihai Dragomir.

