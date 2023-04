Chefi la cuțite, 10 aprilie 2023. Cătălina Nicoleta Ioniță i-a emoționat pe chefi cu dezvăluirile sale. Ce copilărie a avut

În sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite am putut cunoaște numeroși concurenți cu povești de viață surprinzătoare și emoționante. Printre ei s-a numărat și Cătălina Nicoleta Ioniță, o tânără în vârstă de 32 de ani de meserie bucătar. Dezvăluirile sale au impresionat chefii.

Tânăra este de meserie bucătar și a spus că a ales să participe la Chefi la cuțite sezonul 11 pentru a-și demonstra că poate face față provocărilor și că are potențial, mai ales în ceea ce privește gătitul.

„Am emoții foarte mari pentru întâlnirea cu chefii fiindcă îi admir foarate mult”, a zis concurenta care a pregătit o rețetă de somon și ton tataki cu sos citrus ponzu.

După ce au degustat farfuriile, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au putut s-o cunoască pe concurentă.

„Sunt bucătar de profesie de aproximativ 16 ani. Am lucrat foarte mulți ani în Cipru și recent m-am întors în România și am luat-o de la 0. A trebuit să îmi caut un loc unde să stau, nu am pe nimeni în România. La 19 ani am plecat în Cipru. În România m-a crescut bunica, părinții nu îi cunosc. Mama s-a sinucis când eu eram foarte mică, având probleme mentale. Tatăl m-a abandonat. Bunica m-a crescut până la vârsta de 12 ani. N-a mai avut putere și a apelat la asistență socială. M-au plasat la o organizație. La 15 ani m-au dat afară șia trebuit să mă descurc singură. Am dormit și în parc, și în scări de bloc, fugeam de poliție, de ceilalți oameni ai străzii. Vă dați seama, fată singură pe străzi, îmi era frică, era periculos. Am cerut muncă aproape din ușă în ușă. La curățenie, la vase, oriunde era nevoie.

În Cipru am muncit la diferite restaurante ca să capăt experiență. M-am întors în România pentru sărbători. Inițial asta a fost ideea, doar că din cauza unui incident neplăcut a trebuit să rămân. Emoțional și fizic nu mai pot face față unei plecări. Fosta mea relație s-a dovedit a nu fi ceea ce am crezut că este. Este o iubire mai veche. Nu a fost ceva serios, a fost o copilărie. AM crezut că el este alesul, l-am chemat în Cipru și am vrut să facem un viitor împreună. Când am ajuns în România a început să bea, să mă lovească. A trebuit să fug, să încep o viață nouă. Nu am puterea să o iau de la zero printre străini, din nou. Am hotărât să încerc să îmi fac aici un drum. Am întâlnit aici oameni extraordinari, m-au ajutat să mă angajez aici. Am zis să rămân în România deocamdată”, a fost confesiunea emoționantă a concurentei.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au ascultat-o cu multă atenție și au fost impresionați de copilăria pe care a avut-o tânăra, dar și de viața trăită apoi.

Apoi, la final, pentru rețeta de ton și somon, Cătălina Nicoleta Ioniță a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe în sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite.

