Chefi la cuțite, 10 aprilie 2023. Alina Voinea i-a emoționat pe chefi. Prin ce dramă a trecut și ce cărți a publicat pentru copii

Deși este autor de manuale educaționale, Alina Voinea are o imensă pasiune pentru gătit și spune că nu are cum să nu facă asta, mai ales că este mama unei fetițe mofturoase. Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, aceasta a decis să pregătească o rețetă de burek. Ajunsă în fața juraților, aceasta și-a spus povestea de viață și chefii au fost emoționați din plin.

În timp ce pregătea rețeta de burek cu carne de miel, smântână și mentă, concurenta a dezvăluit că fiica ei este cea care o determină să gătească mereu noi și noi rețeta, în dorința sa de a-i satisface poftele celei mici, pe care o consideră mofturoasă la mâncare.

Când preparatul a fost gata, farfuriile au fost trimise la degustare. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au analizat atent preparatul și au fost surprinși de gust, aspect și de combinația de condimente și arome. Apoi, ușile s-au deschis și cei trei bucătari au dorit să afle mai multe detalii despre concurentă.

Alina Voinea a adus un dar deosebit juraților: „Sunt cărți făcute de mine. Am de 15 ani o fetiță care a avut un accident la naștere. A fost o asistentă neglijentă, a sufocat-o. Dacă eu atunci nu aș fi reacționat, în sensul că dacă ascultam asistenta care mi-a zis să dorm și aș fi lăsat copilul să doarmă în continuare în pătuțul în care era probabil că nu o mai aveam astăzi. Probabil că a doua zi nu mai era. Eu eram după operația de cezariană, proaspăt ieșită din Terapie Intensivă. Primele zile din viața unui copil sunt foarte importante, pentru că trebuie să stea lângă mamă, trebuie să ia colostrul, care este un lapte special. Doar că, din păcate, nu ai întotdeauna destul, ca să saturi destul. Am cerut și eu completarea asta, completarea n-a venit. Am mers la asistente, care se uitau la o telenovelă, mi-au dat nervoase completarea, mi-au luat fetița din brațe, i-a dat să mănânce repede și a pus-o repede în pat, fără să o bată pe spate, ca să scoată aerul, așa cum ar trebui. Din păcate, fetița mea s-a înecat cu lapte, nu a respirat niște minute bune. Și, din cauza asta, acum are o formă de epilepsie cu dizabilitate cognitivă. Asta înseamnă că nu poate ține minte lucruri decât foarte greu și cu foarte multe repetări. E o viață dificilă pentru ea, pentru că e conștientă că nu poate face foarte multe lucruri, dar e o viață dificilă și pentru noi, că încercăm să o susținem să fie cât mai ok, să își atingă potențialul. Ca orice părinte care trece prin situația asta m-am luptat cât am putut.

La un moment dat am ajuns la școală, unde am realizat că îi este greu să citească. Am găsit terapii până în clasa I, dar n-am mai găsit ce să poate folosi copilul meu după clasa a 2-a. Și a trebuit să îi fac. Sunt grafician, așa că m-am apucat să îi fac, să îi desenez toate aceste materiale. Și în momentul în care am realizat că au ajutat-o foarte mult și că a progresat enorm că le are am decis să le dau și altor copii. Am făcut un site ce se numește cereunmanual.ro, le-am pus acolo, sunt gratuite. Erau oameni din tot felul de zone care îmi cereau și care nu aveau cum să le printeze, am decis să fac o asociație. Am reușit să tipăresc și să trimit în jumătate din județele țării”, a mărturisit concurenta, spre admirația chefilor.

„Cred că toate lucrurile au un sens. Sunt aici pentru că eu, fără gătit și fără voi, cred că mi-ar fi fost mult mai greu să trec peste viața mea, toată perioada asta foarte greu. Timp de niște ani nu am știut cum mă cheamă, apoi a apărut emisiunea asta. Și voi. Și când a apărut emisiunea asta și voi eu am început să pot să fac ceva pentru mine, cu mine, care să mă ajute să mă eliberez de toată durerea și toată suferința pe care o trăiesc atunci când mă gândesc la viitor, la ce o să se întâmple atunci când eu nu o să mai fiu. Pentru mine a fost o formă de meditație. Tot ce am învățat de la voi, toate lucrurile pe care voi le faceți, m-au ajutat să trec prin asta și e mare lucru”,

„Treaba asta m-a emoționat”, a zis Florin Dumitrescu, uimit și emoționat deopotrivă.

„Mulțumim și ne bucurăm”, au zis chefii, surprinși de faptul că, deși ei consideră emisiunea o „joacă” în bucătărie, pentru unii oameni înseamnă mult mai mult decât atât.

La final, concurenta a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe, în sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite, de la Antena 1.

