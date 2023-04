Chefi la cuțite, 10 aprilie 2023. Valentin Andrieș e tânărul nevăzător care i-a uimit pe chefi. Ce i-a zis lui Cătălin Scărlătescu

În ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 de la Antena 1 am putut să îl cunoaștem pe Valentin Andrieș, un tânăr care a ales să gătească pentru jurați o rețetă de salată de vinete, deși este nevăzător. Acesta a avut chiar și o replică neașteptată pentru Cătălin Scărlătescu.

Valentin Andrieș este tânărul nevăzător care i-a uimit pe jurații Chefi la cuțite sezonul 11. Ce replică i-a dat lui Cătălin Scărlătescu

Tânărul spune că este mai nou profesor de actorie și că îi place foarte mult să gătească, mai ales pentru cei dragi. Deși este nevăzător, acesta s-a descurcat de minune să gătească o rețetă de salată de vinete, preferata iubitei sale.

„Când viața îți dă lămăi bea tequilla. Toată viața am încercat să găsesc toate chestiile negre despre viață și să glumesc despre ele. Mi se pare cea mai mare dovadă că ai reușit”, a spus tânărul, cu un optimism de-a dreptul molipsitor.

Banda a mers, cloșurile s-au ridicat și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au descoperit ce farfurie a venit la degustat.

„Doamne, ferească sfântul! Deci nu pot să cred! Ce e mă, asta?! E cu salată de vinete, mă!”, a fost reacția lui Florin Dumitrescu.

Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Valentin Andrieș, împreună cu a sa cățelușă special antrenată să ajute persoanele nevăzătoare.

„La vârsta de 7 ani mama a observat că sunt mici dificultăți cu mine, mai ales pe întuneric. M-a dus la mai multe instituții, la psiholog, la biserică, la oftalmolog. La al 21-lea oftalmolog a descoperit că am retinopatie pigmentară și s-a liniștit, după care a apucat-o panica fiindcă asta însemna că fiul ei va ajunge orb. Pe la 21-22 de ani eram în primul an de facultate și am ajuns să nu mai văd de pe hârtie”, a fost confesiunea neașteptată pe care a făcut-o tânărul, plin de energie și optimism, dar și cu un simț al umorului savuros.

„Văd maxim 10% așa că habar n-am cum arătați, dar mi-a spus lumea tot felul de păreri. Abia aștept să îmi fac și eu lumea. Despre dumneavoastră, domnule Scărlătescu, se spune că ați venit de undeva de jos de tot aici, ca să ne faceți nouă viața urâtă, nu știu exact de ce”, i-a zis Valentin Andrieș lui Cătălin Scărlătescu.

Juratul s-a ridicat și i-a adus cuțitul prieteniei, în ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11. Valentin Andrieș a oferit tuturor o lecție impresionantă de optimism și umor și de cum ne putem transforma slăbiciunile în superputeri.

